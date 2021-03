Aragonès arriba a la investidura sense el suport de JxCat

El candidat d'Esquerra Republicana a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, es presenta aquest divendres al ple d'investidura sense haver aconseguit el suport de Junts. Tot sembla indicar que, malgrat el vistiplau de les bases de la CUP a la seva investidura, serà necessari anar a una segona votació. ERC i la CUP, que sumen 42 escons, necessitaria els vots de Junts per ser investit en primer volta; en cas de no aconseguir-ho, s'haurà de sotmetre a una segona volta que pressumiblement se celebraria el proper dimarts 30 de març, en la qual necessita tenir més vots a favor que en contra.

El ple començarà a les 10 del matí amb una intervenció del candidat a la investidura. Aragonès no té límit de temps i intentarà exposar el seu programa de Govern, on pretén incloure els punts inclosos en el preacord assolit amb la CUP.

JxCat es reuneix per decidir el sentit del vot

La direcció de Junts s'ha reunit aquest dijous a la tarda per decidir el sentit del vot del seu grup en el ple d'investidura. Una trobada mediatitzada per la decisió de la CUP d'avalar el preacord amb ERC per investir Aragonès tot i que la formació liderada per Carles Puigdemont ha insistit durant tota la setmana que encara no hi ha les condicions per assolir un acord de legislatura, no d'investidura, amb bases sòlides.

Entre les qüestions que tensen les converses amb els republicans destaca precisament el paper de Puigdemont a l'hora de dissenyar l'estratègia del nou executiu català així com les competències del Consell de la República. Una altra de les claus a resoldre és la voluntat d'ERC d'assumir dins de la Presidència la gestió dels Fons Europeus que han de servir per impulsar la recuperació. Junts en canvi manté que el Fons ha de seguir depenent d'Economia, una cartera que assumiria, en principi, JxCat.