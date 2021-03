Sanitat i les CCAA acorden mantenir les restriccions durant la Setmana Santa

El Consell Interterritorial de Salut ha descartat endurir les restriccions per a la Setmana Santa, després que s'hagués especulat amb un avançament del toc de queda a les vuit del vespre. La consellera de Salut, Alba Vergés, ja havia descartat al matí aquesta opció.

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat que aquest dijous es comença a debatre una actualització de les mesures restrictives acordades l'octubre de l'any passat a la Comissió de Salut Pública, un document "ampli" en què es treballa fa dies i que podria incloure l'avançament de la restricció nocturna. Darias també ha alertat d'un "possible canvi de tendència" perquè hi ha "repunts clars" en deu Comunitats Autònomes.

Reduir la mobilitat "al màxim"

Darias ha alertat que s'està en un moment "clau" i ha reclamat "extremar totes les mesures de control" per "revertir la tendència". També ha indicat que la soca britànica ja és prevalent a l'Estat, amb una presència entre els infectats a l'entorn del 50%. En algunes Comunitats Autònomes el percentatge arriba fins al 80%.



La ministra de Sanitat ha reiterat que la Declaració d'Actuacions Coordinades (DAC) aprovada pel Consell Interterritorial fa dues setmanes és un "document de mínims", a partir del qual les Comunitats poden ampliar les restriccions en funció de la situació epidemiològica dels diferents territoris. Algunes ja han començat a fer-ho, com per exemple Andalusia, que restringeix la mobilitat a les províncies.

Àlex Arenas, catedràtic d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV, ha proposat en una entrevista al Cafè d'Idees, fer una frenada en sec perquè, salvar aquesta Setmana Santa a mitges, reportarà els problemes que ja sabem: tornar enrere amb les restriccions. Creu també que en el moment en què s'obre la mobilitat el virus s'estén i és perillós.