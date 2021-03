La contaminació lumínica, és a dir, l'augment de brillantor del cel nocturn a causa de la llum artificial durant la nit és molt evident al món, sobretot en les zones més poblades i en els països més desenvolupats. Cal tenir en compte que el 80 % del món viu sota un cel contaminat lumínicament i el 60 % dels europeus no podem veure la Via Làctia. Això té uns efectes perjudicials per al medi ambient en general, ja que pot afectar els ecosistemes i la biodiversitat.

Quina qualitat del cel nocturn tenim aquí? A Catalunya, des del 2012 es fan mesures de la qualitat del cel nocturn a diversos parcs naturals del territori català. Les zones més urbanes que envolten grans ciutats com Tarragona, Lleida, la regió metropolitana de Barcelona i altres capitals com Girona són les zones amb major contaminació lumínica de Catalunya.