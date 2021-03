La consellera de Salut, Alba Vergés, ha rebutjat avançar el toc de queda per Setmana Santa. Una decisió que ha pres després que el Ministeri de Sanitat hagi plantejat a les comunitats autònomes que les activitats no essencials tanquin a les 20 hores.

Possible enduriment de les restriccions

El Govern espanyol està preocupat per les dades de casos de covid-19 a l'alça, especialment de cara a Setmana Santa. Per aquest motiu, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, es va posar en contacte per telèfon amb la consellera, Alba Vergés, per plantejar-li la possibilitat d'avançar el toc de queda. Aquest dimecres a la tarda en el marc del Consell Interterritorial s'abordarà aquesta opció. En aquesta trobada, també hi ha sobre la taula un possible enduriment d'altres restriccions per Setmana Santa.

Vergés ha demanat esperar que els detallin bé "què volen i amb quina intenció" per valorar-ho, però s'ha mostrat en contra de moure el toc de queda, fixat a les 22 h del vespre a Catalunya.

L'avançament del toc que queda a les 20 h implicaria haver de modificar el decret llei de l'estat d'alarma, que s'hauria de debatre i aprovar al Congrés dels Diputats.