La presidenta del Parlament, Laura Borràs, anunciarà aquest dimecres a les 14.30 hores la seva proposta de candidat a la investidura com a president de la Generalitat, una vegada culminada la seva ronda de consultes amb els líders parlamentaris catalans. Borràs compareixerà en el seu despatx d'audiències en el Parlament, un dia abans del previst, per a anunciar el nom del candidat que se sotmetrà al debat d'investidura d'aquest divendres.

Després de reunir-se ahir amb Alejandro Fernández (PPC), Carlos Carrizosa (Cs), Jéssica Albiach (En Comú Podem) i Dolors Sabater (CUP), Borràs manté aquest dimecres les últimes trobades de la seva ronda, amb Ignacio Garriga (Vox), Albert Batet (JxCat), Josep Maria Jové i Marta Vilalta (ERC) i, a les 13.30 hores, Salvador Illa (PSC). Aragonès és qui més números té per a ser investit president, després de tancar un preacord amb la CUP, si bé encara no té garantit el suport de JxCat, amb qui ERC negocia a contrarellotge.

En cas de fracassar les negociacions entre les forces independentistes, el PSC encara confia a postular a Illa per al debat del divendres, encara que les seves opcions de ser investit són pràcticament nul·les donada la majoria absoluta -74 de 135 escons- dels independentistes.

JxCat veu dificil l'acord per divendres

No hi haurà acord d'investidura aquest divendres, "previsiblement". La portaveu parlamentària de JxCat, Gemma Geis, ha afirmat que l'entesa amb ERC i la CUP podria arribar, "eventualment", els "propers dies o setmanes". En la línia de la conferència d'ahir del secretari general de Junts, Jordi Sànchez, Geis ha insistit aquest dimecres en roda de premsa que el partit aposta per un Govern "fort i estable", sota la presidència del candidat d'ERC, Pere Aragonès. Les condicions encara no es donen, a falta de 48 hores pel debat d'investidura. Després de reunir-se amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en el marc de la ronda de consultes, Geis ha reiterat que cal anar "dia a dia" i que no es pot anticipar encara el sentit del vot de Junts.