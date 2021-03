Catalunya disposarà d'uns 500 punts per fer possible la vacunació massiva. Així ho han anunciat Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés, en roda de premsa. Fira de Barcelona, el Camp Nou o el Palau Firal de Girona són alguns dels espais de Catalunya on es vacunarà la població general, a més de tots els centres d'assistència primària i d'altres espais com pavellons o fires. El procés de vacunació general començarà després de Setmana Santa.

Previsions d'incrementar el nombre de dosis Per tenir un 30% de la població immunitzada al juny i un 70% a finals d'estiu, Aragonès ha concretat que la previsió per a les pròximes setmanes és que s'incrementi la disponibilitat de dosi de vacuna. Ha subratllat que, quan arribin, el sistema sanitari el té "tot previst per a subministrar 500.000 dosis setmanals". “�� El @govern habilitarà 500 espais a tota Catalunya per fer "una vacunació massiva".



��️ @perearagones: "Quan s'acceleri l'arribada de vacunes estarem en disposició de posar mig milió de dosis setmanals" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/QSD8ZOEtRv“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 23, 2021 Igualment, la consellera ha ratificat el missatge del vicepresident i ha defensat que "l'estratègia i el ritme de la campanya el marquen la disponibilitat de dosi"; i ha afegit que en funció del número que arribi s'administraran en tres tipus d'espais.