Fauna a les vinyes, el retorn a la pràctica ancestral

A Catalunya, cada cop hi ha més cellers que van més enllà de l'agricultura ecològica i s'endinsen en la biodinàmica. Recuperen pràctiques ancestrals com introduir animals en els treballs agrícoles.

Recuperar el vincle amb la terra

Llauren a cavall i introdueixen més fauna a les vinyes convertint-les en un organisme granja, un sistema d'equilibri entre plantes i animals. L’objectiu també és recuperar el contacte i el vincle amb la terra. A cellers de l’Alt Penedès rescaten oficis com el llaurador a cavall perquè s’han adonat que amb la revolució agrícola i la introducció dels tractors, s’estaven desconnectant de la terra.

En aquestes vinyes de l'Alt Penedès llauren a cavall RTVE CATALUNYA

Amb el cavall, enlloc del tractor, no es carreguen tantes tones de pes sobre el terra. Si plou, l’aigua drena millor, no hi ha erosió i les arrels aprofundeixen més. El compost que generen els animals li tornen vida al sòl i són absorbits per les plantes fins tancar el cercle.