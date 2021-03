Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco revoluciona la televisión con su nueva serie documental en la que, por primera vez en 25 años, rompe su silencio. Todo un acontecimiento que algunos se atreven a calificar como “historia de España” o el gran hito televisivo de la década.

La prensa del corazón a estado esperando más de dos décadas este momento, y por fin, Rocío lo cuenta todo: habla de su hija, de su ex marido Antonio David y del porqué de su hermetismo durante tanto tiempo. Lo hace con un nuevo documental llamado Rocío, contar la verdad para seguir viva. El título es toda una declaración de intenciones y se espera que haga frente a todas las polémicas familiares y que cuente su verdad: “Se llama así porque hay un momento en mi vida donde yo toco fondo, y después me doy de que cuenta de que esto tiene que cambiar y que las cosas se tienen que saber”.

“Mis hijos han sido víctimas de su padre”

A pesar de no tener contacto con sus hijos Rocío y David Flores Carrasco, desea que vean toda la entrega para entender su punto de vista: “Rocío no sé si va sufrir o no, pero el caso es que me gustaría que lo vieran cuando fueran más mayores, porque al final ellos han sido víctimas de su padre y no me gustaría que sufrieran". También, se lamenta profundamente de la nula relación que les une: “De ellos me lo he perdido todo, incluso su amor. ¿Te parece poco?”

Respecto a su exmarido Antonio David Flores, le define como un “ser egocéntrico y diabólico” que le ha “intentado hundir personal y mediáticamente” y ahora pretende volver a la carga con nuevas medidas legales contra ella.