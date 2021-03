L'1 d'abril es posarà en marxa un canal de missatgeria instantània per assessorament i informació sobre violència contra les dones. El nou model que implantarà el pla vol garantir i millorar la prevenció i oferir una atenció qualificada i especialitzada a les dones i els seus fills, així com potenciar la investigació dels fets delictius. També es vol reduir els processos de victimització i afavorir la denúncia.

“No et quedis en silenci. A partir de l’1 d’abril comença a funcionar un whatssap per apropar-nos a les víctimes de violència masclista, informar-les i assessorar-les policialment.



NO substitueix el 112. NO és un servei d’emergències pic.twitter.com/0NRJ0PTMej“