La onda expansiva de la ruptura entre Ciudadanos y el PP en Murcia ha desbordado las fronteras locales para sacudir con una fuerza que pocos imaginaban la política nacional. Obliga al presidente Sánchez a una remodelación de gobierno por la sorprendente renuncia de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, para concurrir a las elecciones adelantadas en la Comunidad de Madrid, otro efecto del seísmo murciano. Pero el terremoto no se queda ahí. El fracaso de la moción de censura contra el gobierno del popular López Miras por el cambio de bando de tres tránsfugas de Ciudadanos ha abierto una profunda herida que va mucho más allá de Murcia y amenaza la supervivencia del partido de Inés Arrimadas.

Informe Semanal aborda este sábado con la ayuda de analistas demoscópicos el impacto y las posibles consecuencias del seísmo político que estamos viviendo. Les hemos preguntado qué dicen sus números sobre la batalla de comunicación que están librando los partidos y sus predicciones sobre quién saldrá perdiendo y quién se beneficiará. Narciso Michavila, de la empresa de sondeos GAD3 avanza que “con los datos de encuestas de ahora mismo sabemos quién va a ganar, Díaz Ayuso. No sabemos quién va a gobernar. Sabemos que Unidas Podemos tendrá representación seguro, y que Ciudadanos tendrá muy difícil tener representación”. Los resultados de las autonómicas en Madrid, todos están de acuerdo, tendrán efectos en la política nacional.

“Prohibido abortar” habla del calvario de las mujeres para que se cumpla una ley que en la práctica sólo existe en papel. No se cumple. En Colombia se practican 400.000 abortos al año. El 90 por ciento se hacen en la clandestinidad. Hemos comprobado cómo en una clínica falsean una ecografía -nos dicen que hay un embarazo y es falso- para cobrar servicios innecesarios. Se calcula que 70 mujeres mueren cada año en abortos practicados por no profesionales “porque las mujeres, nos dice Pliolar, somos consideradas ciudadanas de segunda categoria”.

Hace seis años, cuando Pilar quiso interrumpir su embarazo, ni siquiera sabía que en Colombia el aborto era legal. Está autorizado en casos de riesgo para la madre, malformación del feto o violación. Después de probar un tratamiento en el mercado negro, encontró una clínica legal. “En el momento en que expulsas el feto, te tienen que hacer un legrado. Yo estuve cinco horas en un pasillo con el feto entre las piernas, esperando...y no me lo hacían”.



Pueblos con futuro

“Si aquí se cierra el bar, pasaríamos días sin vernos mucha gente” nos cuenta la alcaldesa de Tortuera, en Guadalajara “...y eso es lo que hemos conseguido con ellos”. Ellos son Paula y Gonzalo. Su llegada a Tortuera ha reactivado un pueblo de menos de doscientos habitantes. No sólo está abierto el bar, ya hay restaurante y tienda de comestibles. En Rubielos de Mora, Teruel, una fábrica de máquinas para cortar vidrio da trabajo a 100 vecinos. Algunos, como Julián Guillén había abandonado el pueblo para estudiar ingeniería informática en la ciudad, Ahora ha vuelto: “Muy pocos sitios en el entorno rural ofrecen trabajo para ingenieros...ha sido una gran oportunidad para quedarme en el sitio que me gusta, haciendo lo que me gusta”. En Torrabla de Ribota, Zaragoza, una residencia de artistas está creando puentes entre el entorno rural y el urbano..y aunque la repoblación no era el objetivo, están llegando nuevos vecinos y ya se han vendido diez casas.

A punto de cumplirse dos años de la gran revuelta del 31 M que puso en la agenda política el compromiso de medidas contra la despoblación y el reequilibrio económico, el reportaje “Pueblos con futuro” aborda este sábado el reto de la España vaciada. Lo hacemos desde la perspectiva de experiencias exitosas que han devuelto el orgullo al entorno rural...aunque todos nos cuentan que, aún queda mucho, para pasar de las palabras a los hechos.