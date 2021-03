El Govern demana prudència davant l'estancament de les dades

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha demanat "més prudència que mai" a les portes del primer cap de setmana de major mobilitat. La pressió assistencial a les UCI continua elevada amb 400 crítics el dia d'avui i podria empitjorar. La clau per mantenir una bona situació resideix en la responsabilitat i la prudència col·lectiva davant els pròxims dies.

Alba Vergés demana més prudència que mai. Destaca que la situació epidemiològica s'ha estancat i "ja no baixem". Alguns indicadors estan pujant lleugerament

D’una banda, el director del CatSalut, Adrià Comella, ha demanat a la societat justament el mateix: molta prudència, sobretot amb les relacions que mantinguem durant la Setmana Santa. Comella afirma que: "sempre pensem que no ens passarà res, però nosaltres cada dia tenim baixes per mortalitat".

01.26 min Salut demana precaució i alerta que un rebrot podria provocar una quarta onada | Anna Bañeres

D'altra banda, el conseller Sàmper, ha destacat que la societat té una percepció errònia de què ja no hi ha confinament. Subratlla que no hauríem d'interaccionar amb bombolles diferents precisament perquè les dades tornen a ser preocupants.

Sàmper: "La societat té una percepció errònia de què ja no hi ha confinament. No hauríem d'interaccionar amb bombolles diferents perquè les dades són preocupants"

Per reduir la interacció social i les aglomeracions el conseller ha reconegut que es faran controls dinàmics als parcs naturals que acostumen a ser punts de concentració en aquestes setmanes.

Situació epidemiològica estancada Fa 4 dies que la situació epidemiològica s'ha estancat i ja no baixem. Alguns indicadors com l'Rt fins i tot estan pujant lleugerament i ens tornem a acostar a l'1. Comella: "Rondarem els 400 crítics durant molts dies. Si es produís una nova onada, rondaríem les 800 persones ingressades en llits de crítics només de #COVID19" Avui s'han declarat 1.490 nous casos de covid-19 a Catalunya i 30 morts. Alba Vergés ha destacat que la situació assistencial és encara complicada perquè hi ha 423 pacients a l'UCI i els ingressos superen els 1.400. El doctor Comella també ha incidit en el fet que si es produís una nova onada, rondaríem les 800 persones ingressades en llits de crítics.