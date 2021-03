L'Agència Europea del Medicament (EMA) no veu evidències que la vacuna de AstraZeneca tingui relació directa amb els casos de tromboembolisme detectats després de la vacunació amb aquest fàrmac en diferents països europeus i va considerar segur que es continuï usant en les campanyes d'immunització contra la covid-19.

La directora executiva de la EMA, Emer Cooke, considera que els experts van arribar a una "clara conclusió científica" que aquesta vacuna està "beneficiant i protegint" els ciutadans contra la covid-19 i "no està associada amb el creixement de casos" de trombosis.

La EMA inclourà un advertiment en la informació del producte perquè els metges estiguin alerta en revisar el prospecte de la vacuna i vigilar qualsevol cas que pugui estar relacionat. “La vacuna pot estar associada amb casos molt rars de coàguls de sang associats amb trombocitopenia, és a dir, nivells baixos de plaquetes en la sang (elements en la sang que ajuden al fet que es coaguli) amb o sense sagnat”, ha afegit l'agència.

Segons Cooke “no hi ha risc general” del desenvolupament de problemes de coagulació sanguínia en la població a la qual s'administri aquesta vacuna, i amb aquesta recerca, l'EMA ha complert la seva “responsabilitat de determinar que els beneficis encara superen els riscos” del fàrmac autoritzat.

Reactivació de la vacunació amb AstraZeneca

Espanya i d'altres estats de la Unió Europea com França, Alemanya o Itàlia estaven esperant aquesta opinió del regulador per decidir si reactiven la vacunació amb AstraZeneca, que van paralitzar a principis de setmana malgrat que l'EMA no veia motius per fer-ho.

L'aturada es va desencadenar per una trentena de casos de trombosi entre els gairebé 5 milions de vacunats a Europa. Dinamarca i Àustria van ser dels primers a suspendre l'ús de la vacuna d'Oxford-AstraZeneca a finals de la setmana passada, però quan Alemanya s'hi va sumar dilluns l'efecte dominó es va accelerar i més d'una quinzena d'estats de la UE, entre ells Espanya, van fer el mateix.