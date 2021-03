Cafè d'Idees - Arriba l'equilux: El dia i la nit tenen la mateixa durada

Aquest 17 de març el dia i la nit tenen la mateixa durada: 12 hores. I us preguntareu, però això no passarà dissabte 20 amb l'arribada de l'equinocci de primavera? Doncs no. Tot i que la paraula equinocci indica que les hores de llum i foscor són les mateixes, en realitat aquest resultat no es compleix en aquest moment, sinó que el dia de l'equilux que és avui 17 de març.

Dos fenòmens òptics en són la causa Primer cal tenir en compte que el sol no és un punt en el cel, sinó un disc. L'equilux té en compte les hores de llum que hi ha des del moment que el disc solar es fa visible sobre per l'horitzó. En canvi, l'equinnocci contempla la sortida o posta de sol, des del moment en què el centre del sol coincideix amb l'horitzó. L'espai entre el centre i el límit del disc solar provoca que hi hagi un temps més de llum, tant a la sortida com en la posta de sol. Per tant, entre el dia de l'equilux (17 de març) i el de l'equinocci de primavera (20 de març) es guanya temps de llum. D'aquesta manera, el dia que hi ha 12 hores de llum i de foscor arriba uns dies abans de l'equinocci de primavera i uns dies més tard de l'equinocci de tardor.