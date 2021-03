L'Agència Europea del Medicament està "fermament convençuda" que es pot continuar vacunant amb AstraZeneca mentre investiga els casos de trombosi. "Els beneficis continuen sent majors que els seus riscos", ha defensat reiteradament la directora executiva de l'EMA, Emer Cooke, que de totes maneres, assegura que estan investigant "seriosament" si la vacuna ha causat aquests casos i ha recordat que, durant els assajos clínics duts a terme per la farmacèutica, no van ser detectats casos de tromboembolisme posteriors a la vacunació.

Investigació dels casos Els pròxims dies els científics de l'EMA enllestiran la segona revisió dels casos de trombosi i dijous decidiran si mantenen o canvien la recomanació per a la vacuna d'AstraZeneca. Cooke ha evitat pronunciar-se sobre l'aturada de la vacunació amb AstraZenca a Alemanya, França, Itàlia i Espanya, entre d'altres, però ha admès que estan preocupats per "l'impacte en la confiança" dels europeus cap al vaccí britànic.

16 països han suspès la vacunació A l'espera de nous informes de l'EMA, ja són 16 els països europeus que han aturat temporalment la vacunació amb AstraZeneca. El Ministeri de Sanitat ho va decidir ahir després de l'aparició de nous casos de trombosi a Europa durant el cap de setmana. Es tracta de casos puntuals, però que "per precaució", ha dit la ministra Carolina Darias, obliguen a avaluar millor el risc i a esperar quins són els resultats de la investigació oberta per l'Agència Europea del Medicament (EMA). 01.58 min Darias confirma la suspensión cautelar de los lotes de AstaZeneca hasta que la EMA analice los casos de trombosis

Primer cas de trombosi a Espanya Segons ha informat la directora de l'Agència del Medicament, María Jesús Lamas Díaz, han estat més de mitja dotzena els nous casos de trombosi registrats: un a Espanya, tres a Noruega i quatre a Alemanya. "Hem decidit aturar de manera cautelar aquesta vacuna fins que es faci una valoració de quin és el risc real o identificar un grup de persones que es puguin identificar amb aquest tipus d'esdeveniments". 04.05 min Aunque "son muy pocos casos" de trombos, Sanidad considera "prudente" parar la vacunación con AstraZeneca El temps entre la inoculació de la vacuna i l'inici dels símptomes de trombosi és d'entre tres i 14 dies després de rebre la dosi i, segons María Jesús Lamas, els símptomes inclouen mal de cap inusual i molt intens que empitjora en estirar-se i no millora amb analgèsics, també poden aparèixer vòmits o sagnats irregulars. "Són pocs casos, 11 de moment, i s'han posat 17 milions de vacunes d'AstraZeneca al món", ha afegit.

Missatges de tranquilitat Tant el Ministeri de Sanitat com la conselleria de Salut han volgut enviar missatges de tranquilitat a la població. Al conjunt d'Espanya s'ha inoculat a 939.534 persones amb la vacuna d'AstraZeneca i "només s'ha donat un cas de trombosi". “�� Argimon dóna un missatge de tranquil·litat a la ciutadania sobre la vacuna d'AstraZeneca.



��️ El secretari de Salut Pública creu que encara s'ha d'investigar si hi ha una relació de causa-efecte entre la vacunació i l'aparició de complicacions | @RTVECatalunya pic.twitter.com/gxeZNuezXr“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 16, 2021