El Procicat ha decidit aixecar el confinament comarcal per a les persones de la mateixa bombolla de convivència a partir de dilluns i fins el diumenge 28 de març. Una mesura que farà possible que les famílies es moguin lliurement per tot el territori català.

El comerç reobrirà els caps de setmana 01.14 min El Govern decideix suprimir les restriccions en la mobilitat i reobrir comerços els caps de setmana | Anna Bañeres El relaxament de les mesures també afecten el comerç no essencial, que podrà tornar a obrir els caps de setmana. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat també que s'ampliarà a 800 metres quadrats la superfície de venda en els grans establiments. També reobriran a partir de dilluns les sales de joc amb un aforament limitat.

Es reprenen les competicions esportives Pel que fa a l'esport, es reprenen les competicions esportives de menors de 16 anys i també es permet el públic en aquelles que tinguin seient preassignat, a excepció de les competicions estatals i internacionals. Aquesta nova resolució té una durada de 14 dies, però Vergés ha dit que és una situació que es vol mantenir més enllà d'aquesta data.

Reunions de 6 persones, sense límit de bombolles El Procicat no ha variat el nombre màxim de persones permès a les reunions. Seguirà sent de 6, sense límit de bombolles, però aquesta mesura canviarà per Setmana Santa. Durant aquells dies, entre el 26 de març i el 9 d'abril, el Ministeri de Sanitat i les CC.AA. han acordat limitar el nombre a 4 persones en espais tancats i a 6 ens llocs públics oberts. També es prohibiran les reunions entre persones no convivents en espais tancats durant aquest període.

Obertura de salons de joc, casinos i sales de bingo Es permet l'obertura al públic de salons de joc, casinos i sales de bingo amb delimitació de l'aforament al 30% i un màxim de 100 persones.

Cultura popular Pel que fa a la cultura popular i tradicional es permet sempre que siguin activitats estàtiques i es facin en espais perimetrats o tancats, amb les mateixes limitacions d'aforament que les activitats culturals i amb els assistents asseguts.

Argimon, partidari de flexibilitzar les restriccions a la restauració El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha mostrat partidari de flexibilitzar més les restriccions a la restauració, per exemple permetent obrir al vespre. "Jo aniria a sopar amb la meva bombolla", ha assegurat al programa 'Cafè d'idees' de Ràdio 4 i La2. 30.21 min Cafè d'idees - Argimon: "Jo aniria a sopar amb la meva bombolla" Ha afegit, però, que ell no és "qui posa totes les normes". El secretari ha insistit en la necessitat de "seguir donant aire" i, tot i que ha afirmat que se n'ha donat "bastant", s'ha mostrat partidari d'haver-ho fet una mica més en alguns sectors. "Hi ha gent que és més agosarada i gent que ho és menys", ha declarat. Argimon ha fet aquestes declaracions un dia després que s'anunciessin les noves flexibilitzacions, que no inclouen canvis en la restauració.