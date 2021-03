Yelimar, Ancor, Laura, Lluís y Gabriel. Estos son los nombres de los semifinalistas de la cuarta temporada de Maestros de la Costura. La confección de ropa interior para mujeres trans ha dejado a Mily a las puertas de la semifinal del talent de costura más famoso de la televisión.

La noche comenzó con una visita muy especial para los aprendices. Sus familiares más cercanos acudieron al taller para confeccionar junto a ellos equipos de protección individual, más conocidos como EPI. Por parejas, cosieron un mono y una mascarilla, en una prueba que fue planteada como un homenaje y un agradecimiento a todos los sanitarios del país que se han situado en la primera línea de la lucha contra la Covid-19. Gracias a esta visita, conocimos un poco más a los aprendices y les vimos emocionarse al volver a ver a los suyos. A Lluís se le saltaron las lágrimas al volver a ver a su madre y a su abuela; Yelimar se fundió en un tierno abrazo con su hijo y Ancor corrió a coger en brazos al pequeño Ancor Jr.

La prueba por equipos estuvo marcada por la tensión y el cruce de reproches. Los aprendices se desplazaron hasta la tienda de Ángel Schlesser en Madrid para hacer una réplica de dos vestidos diseñados por el nuevo director creativo de la firma: Juan Carlos Mesa. Las dificultades de estas creaciones no tardaron en salir a la luz: el equipo liderado por Yelimar no casó bien las rayas de su tejido, mientras que el grupo capitaneado por Gabriel tuvo que coser con mucho cuidado las lentejuelas. Pero a mitad del cosido… ¡Sorpresa! Los jueces decidieron orquestar un cambio de talleres. Gabriel, Lluís y Mily no se tomaron demasiado bien esta decisión e iniciaron un cruce de reproches con sus compañeros del equipo contrario. A ello se sumó la crispación existente entre Lluís y Gabriel, que alcanzó su punto más alto hasta el momento. Tras valorar las dos prendas, los jueces decidieron que los tres primeros semifinalistas de la edición fueran Yelimar, Ancor y Laura.

Gabriel, Lluís y Mily se disputaron los dos puestos restantes para acceder a la semifinal de Maestros de la Costura en la prueba de expulsión. Tuvieron que enfrentarse al reto de confeccionar ropa interior para mujeres trans. Para darles los mejores consejos, recibimos en el taller a Jedet y a Eduardo Navarrete. Sin embargo, no cosieron solos. Palomo decidió bajar al taller para confeccionar un modelito para Jedet, que fue todo un éxito, ya que le quedó como un guante. Pese a las advertencias de sus compañeros de la barandilla, Mily se centró demasiado en la parte superior de su conjunto y no tuvo tiempo para acabar de coser la braga, un requisito indispensable marcado por los jueces. A punto de alcanzar la semifinal del programa, Mily abandonó el taller de Maestros de la Costura.

Estos son los momentos más destacados del programa:

1. Los aprendices se reencuentran con sus familiares Los aprendices llevaban ocho semanas sin ver a sus familiares y no se imaginaban que en este programa se reunirían con ellos. Cuando Raquel ya les había instado a empezar a coser, detuvo el tiempo para que entraran sus ayudantes. El taller se inundó de abrazos, lágrimas y mucha felicidad. ¡Qué momentazo! 04.50 min Confección de EPI en agradecimiento a los sanitarios

2. ¡Cambio de talleres! Las dos prendas que debían replicar los aprendices se caracterizaban por su alta dificultad. Sin embargo, cuando Gabriel y Yelimar, líderes de los equipos, lograron entender su prenda, los jueces decidieron hacer un cambio de talleres. ¡Menuda cara se les quedó a los aprendices! 04.10 min ¡Sorpresa! Cambio de talleres

3. La carrera de Lluís y Palomo por coger el mismo tejido Maestros de la Costura nos ha regalado momentazos, pero sin duda alguna la carrera entre Lluís y Palomo por ser el primero en llegar a la mercería está en el top 10. El aprendiz y el juez ficharon el mismo tejido y en cuanto Raquel dio la orden para empezar a coser, los dos se enfrascaron en una carrera hasta la mercería. Fue Palomo el que finalmente se llevó la tela, mientras que Lluís voló por los aires y terminó en el suelo. Sin duda, el momento más cómico de la noche. 03.49 min Carrera por coger el mismo tejido

4. Jedet, espectacular con la prenda de Palomo La visita de Jedet fue uno de los temas más comentados de la noche en redes sociales. La actriz y cantante acudió al taller de Maestros de la Costura para ofrecer sus mejores consejos a los aprendices, aunque salió con un regalo bajo el brazo. Palomo le confeccionó un conjunto de lencería que le quedaba ideal. 04.40 min Jedet, espectacular con el conjunto de Palomo