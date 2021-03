El Procicat ha decidit aixecar el confinament comarcal per a les persones de la mateixa bombolla de convivència a partir de dilluns i fins el diumenge 28 de març. Una mesura que farà possible que les famílies es moguin lliurement per tot el territori català.

“�� Alba Vergés confirma que a partir de dilluns dia 15 s'aixeca el confinament comarcal amb la "bombolla de convivència". El comerç reobrirà els caps de setmana i en l'àmbit esportiu, es permetran les competicions federades per als menors de 16 anys | @RTVECatalunya pic.twitter.com/VgT9W2RXMG“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 11, 2021

El comerç reobrirà els caps de setmana 01.14 min El Govern decideix suprimir les restriccions en la mobilitat i reobrir comerços els caps de setmana | Anna Bañeres El relaxament de les mesures també afecten el comerç no essencial, que podrà tornar a obrir els caps de setmana. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat també que s'ampliarà a 800 metres quadrats la superfície de venda en els grans establiments. També reobriran a partir de dilluns les sales de joc amb un aforament limitat.

Es reprenen les competicions esportives Pel que fa a l'esport, es reprenen les competicions esportives de menors de 16 anys i també es permet el públic en aquelles que tinguin seient preassignat, a excepció de les competicions estatals i internacionals. Aquesta nova resolució té una durada de 14 dies, però Vergés ha dit que és una situació que es vol mantenir més enllà d'aquesta data. “�� Sàmper: "Es permeten totes les competicions federades. L'aforament és del 50% en espais a l'aire lliure i del 30% en espais tancats, excepte les competicions estatals i internacionals de futbol i bàsquet, que es continuen fent sense públic" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/6Fkf0tIzN0“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 11, 2021

Reunions de 6 persones, sense límit de bombolles El Procicat no ha variat el nombre màxim de persones permès a les reunions. Seguirà sent de 6, sense límit de bombolles, però aquesta mesura canviarà per Setmana Santa. Durant aquells dies, entre el 26 de març i el 9 d'abril, el Ministeri de Sanitat i les CC.AA. han acordat limitar el nombre a 4 persones en espais tancats i a 6 ens llocs públics oberts. També es prohibiran les reunions entre persones no convivents en espais tancats durant aquest període.

Obertura de salons de joc, casinos i sales de bingo Es permet l'obertura al públic de salons de joc, casinos i sales de bingo amb delimitació de l'aforament al 30% i un màxim de 100 persones. “�� Sàmper: "Es permet l'obertura al públic de salons de joc, casinos i sales de bingo amb delimitació de l'aforament al 30% i un màxim de 100 persones" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/GHAmd8n3zD“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 11, 2021

Cultura popular Pel que fa a la cultura popular i tradicional es permet sempre que siguin activitats estàtiques i es facin en espais perimetrats o tancats, amb les mateixes limitacions d'aforament que les activitats culturals i amb els assistents asseguts.