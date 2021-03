La vacuna d'AstraZeneca podria administrar-se fins als 65 anys en lloc de fins als 55 com fins ara. La modificació s'estudiarà avui en la Ponència de Vacunes i en la posterior reunió de la comissió de Salut Pública.



La ministra de Salut, Carolina Darias, ja va anunciar aquest dimecres que la Comissió de Vacunes estudiaria aixecar la restricció. Va subratllar que l'estudi que la farmacèutica duu a terme als EUA encara no ha acabat, però hi ha evidència científica de què el vaccí és segur. En tot cas, però, ha advertit que el govern farà el que el comitè d'experts de la Comissió de Vacunes indiqui.



La notícia arriba després de la reunió de l'interterritorial on Catalunya va amenaçar el govern estatal amb començar a administrar a més grups d'edat amb el vaccí d'AstraZeneca.

Salut exigeix eliminar el topall d'edat El Departament de Salut considera que hi ha evidència científica per a poder vacunar majors de 55 anys amb AstraZeneca i adverteix que si no actua el ministeri, ho faran ells. Consideren que de cara a una quarta onada és fonamental tenir vacunada a la població d'entre 55 i 65 anys per evitar més ingressos.



En una carta a la Vanguardia, la consellera de Salut i el secretari de salut pública exigeixen eliminar el topall de l'edat. Segons les dades preliminars d'una investigació a Escòcia, els ingressos hospitalaris de majors de 80 anys van caure a partir de la quarta setmana de la vacunació, i per tant, l'eficàcia de la vacuna d'AstraZeneca en aquest grup és semblant a la dels d'edats més joves. Una posició secundada per alguns científics com Salvador Macip i el col·legi de Metges de Barcelona.

"Res no feia preveure que no funcionaria amb gent gran" Salvador Macip, investigador de la Universitat de Leicester, ha manifestat en una entrevista al programa Cafè d'Idees que en la seva opinió no s'hauria d'haver-hi posat límit d'edat a la vacuna perquè "res no feia preveure que no funcionaria amb la gent gran". Anima per tant, a ampliar l'edat com altres països han fet, per tal de no quedar enrere. 11.37 min Salvador Macip: "Res no feia preveure que aquesta vacuna no funcionaria amb gent gran"