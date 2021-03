El mejor pan de RTVE

2 huevos

60 g aceite vegetal

100 ml. leche desnatada

1 c/s sal

230 g fécula de mandioca (yuca) dulce

100 g fécula de yuca agria

150 g parmesano rallado grueso

Para el relleno

cant. suf. mozzarella / cheddar

cant. suf. aceitunas

cant. suf. cherrys

cant. suf. hierbas aromáticas

La masa del pan de queso. Añadir primero los líquidos; la leche desnatada, aceite de semilla y los huevos. Mezclar bien los líquidos y añadir la sal, la fécula de mandioca (dulce) y la fécula de yuca (agria). Mezclar bien con ayuda de las varillas o una espátula. Agregar el queso rallado y acabar de mezclar con ayuda de una cuchara o con las manos hasta que quede una masa compacta. El relleno. Formar bolas con la masa del pan de queso, aplanar y rellenar con el queso, las aceitunas picadas, el tomate cherry y las hierbas aromáticas y cerrar formando una bola. Hornear. Espolvorear cada bola con un poco de parmesano rallado y hornear a 160ºC durante 30-40 minutos.