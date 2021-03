El confinament comarcal s'aixecarà dilluns que ve, dia 15 de març. Així ho ha decidit el Procicat en una reunió aquest matí i ho comunicarà en roda de premsa a partir de les 12 del migdia.

Una altra de les novetats és que el comerç de fins a 800 metres quadrats podrà obrir tots els dies de la setmana. Pel que fa a la restauració, es mantindrà l'horari actual d'obertura continuada entre 7.30 i 17 hores. En l'àmbit esportiu, es permetran també les competicions federades per als menors de 16 anys. La mobilitat per Setmana Santa estarà limitada. No es podrà viatjar entre comunitats, excepte les Balears i les Canàries.

Aquest dijous, el conseller d'Interior Miquel Sàmper, el secretari general de Salut, Marc Ramentol, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Solé, compareixeran per confirmar les noves restriccions i les mesures adoptades per Setmana Santa.