Stefania Liberakakis repite como reprensentate de Grecia en Festival de Eurovisión 2021 y defenderá a su país con el tema "Last dance". Un tema disco y moderno que invitará a bailar a los seguidores del certamen. Un tema que encaja perfecto en el estilo de la joven artista y que lanza un mensaje de resiliencia a todas las personas que han sufrido -y siguen sufriendo- a causa de la pandemia del coronavirus.

"Last dance" está compuesta por Dimitris Kontopoulos, que también escribió el tema de la joven cantante para la cancelada edición de 2020, "SUPERG!RL" y y ganó el premio de prensa Marcel Beçenzon en 2016 por "You are the only one" del ruso Sergey Lazarev. El tema de Grecia para Róterdam 2021, si bien será completamente diferente al del año pasado, seguro que mantiene la esencia del compositor, con sonidos contemporáneos y elementos étnicos en la melodía. El grupo Arcade y Sharon Vaughn también firman la composición.

"Estoy muy emocionada de cantar Last Dance para todos vosotros en Róterdam en mayo. Me enamoré de la melodía desde el primer momento que la escuché", ha comentado la intérprete greco-neerlandesa en sus perfil de Instagram.

El videoclip cuenta una historia que fluctúa entre dos mundos: el real y el imaginario. Los efectos visuales son únicos y Stefania, nuestra Superg!rl, promete que este baile será solo el comienzo del éxito que espera cosechar en el certamen europeo.

Stefania también vuelve a confiar en el resto de su Dream team para la nueva candidatura: Fokas Evangelinos será el director creativo y Kosta Karydas dirigirá el videoclip. La emisora griega ERT ha seleccionado esta propuesta entre cinco canciones y confía en anotar su segunda victoria en el festival gracias a la frescura de su representante.

Stefania es una de las participantes favoritas del público de España, ya que en la encuesta de RTVE Digital sobre quién ganaría Eurovisión 2020, la cantante obtuvo la segunda plaza, solo por detrás del candidato español, Blas Cantó.

La artista de 19 años defenderá a su país en la segunda semifinal de Eurovisión 2021. En las próximas semanas conoceremos la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión y las emisoras organizadoras (AVROTROS, NOS y NPO) sobré qué escenario se llevará a cabo para celebrar el festival cumpliendo con las medidas de seguridad por la pandemia de la COVID-19.

Letra de "Last Dance"

My heart was born a radical

Electric and dynamical

I never listened to the remedies

With no forevers, no eternities

Holding on beyond the night

For a shadow that feels right

Holding on beyond the night to you

If the dreams we made are made of fire

I would give a life just to live the dream again

If our hearts are hanging on a wire

Let's forget the world below and dance until the end

Let's dancе

Our last dance

A rockin' romance

This ain't our last dance

Lеt's dance

Oh-oh-oh-ooh-ooh

Oh-woah-woah-ooh

Oh-oh-oh-ooh-ooh-ooh

My heart was born in neon lights

Floating in space like satellites

Looking for signs of life tonight

As we collide in black and white

Holdin' on beyond the night

For a shadow that feels right

Holdin' on beyond the night to you

If the dreams we made are made of fire

I would give a life just to live the dream again

Let's dance

Oh, last dance

A rockin' romance

This ain't our last dance

Let's dance

Oh-oh-oh-ooh-ooh

Oh-woah-woah-ooh

This ain't our last dance

Take a deeper breath before we touch

Running out of time, let's use it up

And hold me before the morning comes

Let's dance

Oh-oh

A rockin' romance

This ain't our last dance

Let's dance