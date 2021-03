Preinscripció escolars

El termini per a la preinscripció escolar per a infantil i primària s’iniciarà el dilluns vinent 15 de març i finalitzarà el 24 del mateix mes. Aquest procediment serà de forma telemàtica per a evitar la propagació del virus, com ja es va fer l’any passat a causa de la pandèmia i el tancament preventiu dels col·legis. Així, el Departament d'Educació ha creat un web (preinscripcio.gencat.cat) on es podrà fer tot el procediment: des de la preinscripció fins a l'assignació definitiva de places.

Coneixement tecnològic "A una persona que té mòbil, però no té els coneixements necessaris per fer la presentació, el centre li oferirà el suport per a fer la sol·licitud electrònicament", ha assegurat Juanjo Falcó, director general del departament d'Atenció a la Família de la Generalitat. 01.36 min La preinscripció escolar començarà dilluns vinent