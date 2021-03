El termini per a la preinscripció escolar per a infantil i primària s’iniciarà el dilluns vinent 15 de març i serà per primera vegada de forma totalment telemàtica per a evitar la propagació del virus. L'any passat també es va fer en modalitat 'online' a causa de la pandèmia i el tancament preventiu dels col·legis, però es va combinar amb la presencial per a les famílies que no podien fer-la a distància. L'últim dia per a presentar les sol·licituds serà el 24 del mateix mes.

Així, el Departament d'Educació ha creat un web (preinscripcio.gencat.cat) on es podrà fer el procediment per al curs escolar vinent: des de la preinscripció fins a l'assignació definitiva de places.

Menys alumnes al sistema educatiu El curs vinent, Catalunya hi haurà en total uns 20.700 alumnes menys al sistema educatiu. A més dels 3.000 menys que accediran a P3, per primera vegada des que existeix l'ESO també disminueix el nombre d'alumnes que hi accedeixen, en uns 2.500. Pel que fa el nombre de grups ofertats a P3, n'hi haurà 23 menys. El director general de Centres Públics, Josep González-Cambray, explica que això permetrà reduir el nombre de nens per classe a infantil i primària a la meitat d'escoles, tant públiques com concertades.