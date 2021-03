Finalmente Little Big no participará en Eurovisión 2021. Una noticia que ha caído como un jarro de agua fría para la comunidad eurovisiva ya que la satírica banda presentó una de las propuestas favoritas de la pasada -y cancelada- edición, "Uno". Todos apostaban a que Ilya Prusikin y su banda repetirían ya que han lanzado su nuevo single, "Sex Machine", el mismo día que se ha emitido la preselección rusa en el C1R.

Sin embargo la incógnita se ha despejado rápidamente: Little Big ha abierto el programa interpretando en directo la canción de 2020 para confirmar minutos después que no asistirían a Róterdam: "Estábamos felices de haber ido a Eurovisión el año pasado, pero Rusia está llena de gente creativa y queremos dar la oportunidad a nuevos artistas", ha dicho el vocalista, orgulloso de ostentar el récord de visualizaciones en el canal oficial de Eurovisión en YouTube. De haber sucedido lo contrario, "Sex machine" habría ido al top de las casas de apuestas sin lugar a dudas.

Tras la actuación inicial, ha comenzado una preselección incierta, anunciada hace tan sólo una semana y en la que han participado la banda de rock Therr Maitz (con "Future is bright"), el dúo 2Mashi (con "Bitter Words) y Manizha (con "Russian Woman"). Al final de la noche, los espectadores en exclusiva han elegido a la ganadora: Manizha ha recibido el 39,7% de los votos, frente al 35,7% del dueto y el 24,6% del grupo.

El tema "Russian woman" habla sobre el empoderamiento de la mujer y la búsqueda de la igualdad de género. Un mensaje que cobra especial importancia al haber sido seleccionada el Día Internacional de la Mujer.

"Esta es una canción que habla sobre la transformación de la autoconciencia de la mujer durante los últimos siglos en Rusia. Las mujeres en Rusia hemos recorrido un camino asombroso [...] Nunca hemos tenido miedo de resistirnos a los estereotipos y asumir responsabilidades", ha explicado la cantante que escribió la canción hace justo un año, el 8 de marzo de 2020.

La propia artista ha compuesto el tema en ruso con el título "Russkaya Zhenschina", que incluye partes en inglés. Ori Avni y Ori Kaplan firman también la propuesta rusa.

Letra de "Russian woman"

Поле, поле, поле, я ж мала

Поле, поле, поле, так мала

Как пройти по полю из огня?

Как пройти по полю, если ты одна?

(А-а-а) Ждать мне чьей-то ручечки, ручки?

(А-а-а) А кто подаст мне ручку, девочки?

Испокон веков, с ночи до утра, с ночи-ночи

Ждём мы корабля, ждём мы корабля очень-очень

Ждём мы корабля, ждём мы корабля, ждём мы корабля

А чё ждать? Встала и пошла



(Ха-ха) Ха-ха, ха-ха (Ха-ха)

Хэй, хэй

Every Russian woman needs to know (Ха, ха)

You're strong enough to bounce against the wall (Эй, эй)

Every Russian woman needs to know (Ха, ха)

You're strong enough to bounce against the wall (Эй, эй)



Шо там хорохорится? Ой, красавица

Ждёшь своего юнца? Ой, красавица

Тебе уж за 30, алло, где же дети?

Ты в целом красива, но вот, похудеть бы

Надень подлиннее, надень покороче

Росла без отца, делай то, что (Не хочешь)

Ты точно не хочешь? (Не хочешь, а надо)

А, послушайте, правда, мы с вами — не стадо

Вороны, прошу, отвалите-е-е



Теперь зарубите себе на носу

Я вас не виню, а себя я чертовски люблю



Борются, борются

Все по кругу борются, да не молятся

Сын без отца, дочь без отца

Но сломанной family не сломать меня, а



(Ха-ха) Ха-ха-ха (Ха-ха)

О-о-о

Every Russian woman needs to know (Ха, ха)

You're strong enough to bounce against the wall (Эй, эй)

Every Russian woman needs to know (Ха, ха)

You're strong enough



Эй, русский женщин (Ха, ха)

Давай, голосуй за меня (Хэй, хэй)

Да, you're strong enough (Ха, ха), you're strong enough (Хэй, хэй)

Don't be afraid (Don't be afraid)

Don't be afraid (Don't be afraid)

Don't be afraid (Don't be afraid)

Don't be afraid, don't be afraid



Борются, борются

Все по кругу борются, да не молятся

Сын без отца, дочь без отца

Но сломанной family не сломать меня, а



(Ха-ха) Ха-хэ

А, а

О-о-о