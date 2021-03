El Procicat es reunirà aquest dimecres per a abordar la revisió de les actuals restriccions a Catalunya, vigents fins al 15 de març. Sobre la taula, la possibilitat d'aixecar el confinament comarcal en els pròxims dies. Tot dependrà, en última instància, de l'evolució de les dades epidemiològiques, en millora aquests últims dies.



La idea que contempla el Govern és la possibilitat de tenir per Setmana Santa uns dies on es pugui sortir i s'allargui el toc de queda. És a dir, es treballa un calendari de flexibilització per als dies festius com es va fer amb les vacances de Nadal.

Sanitat proposa tancar perimetralment les comunitats Aquesta tarda el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes es reuneixen al Consell Interterritorial de Salut. Sanitat proposarà tancar perimetralment les comunitats per Setmana Santa per minimitzar els contagis de coronavirus i ampliar el toc de queda a com a màxim entre les 11 de la nit i les 6 del matí.



La Generalitat, també està valorant aixecar el confinament comarcal de cara a la pròxima setmana o la següent i -segons com evolucionin les dades- permetre visitar familiars fora de Catalunya durant la Setmana Santa.

Argimon demana "aire" El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, es va mostrar a favor de relaxar les restriccions una setmana més. Defensa el fet de "donar aire" i suavitzar les restriccions. Malgrat l'alta ocupació de les UCI, Argimon continua defensant que: "500 llits són molts; ara bé, hem de donar aire perquè la ciutadania està esgotada. Si la finestra s'obre més o menys, això ja és decisió del Govern". “�� Argimon subratlla que "hem de donar aire" en referència a la Setmana Santa i que "aquest aire es pot concretar de moltes maneres". | @RTVECatalunya pic.twitter.com/LCPFrrjsid“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 9, 2021

Salut exigeix vacunar amb AstraZeneca als majors de 55 anys El departament de Salut considera que hi ha evidència científica per a poder vacunar majors de 55 anys amb la vacuna d'AstraZeneca i adverteix que si no actua el ministeri, ho faran ells. Consideren que de cara a una quarta onada és fonamental tenir vacunada a la població d'entre 55 i 65 anys per evitar més ingressos.



En una carta a la Vanguardia la consellera de Salut i el secretari de salut pública, exigeixen eliminar el topall de l'edat.



Segons les dades preliminars d'una investigació a Escòcia els ingressos hospitalaris de majors de 80 anys van caure a partir de la quarta setmana de la vacunació, i per tant, l'eficàcia de la vacuna d'AstraZeneca en aquest grup és semblant a la dels d'edats més joves. Una posició secundada per alguns científics i el col·legi de Metges de Barcelona.