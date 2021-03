1/2 vaso de agua tibia

1/3 de pastilla de levadura fresca

Mantequilla derretida

Harina común

Un puñado de espinacas frescas

Aceite de oliva

Sal

En un bol grande, echa 1/2 vaso de agua tibia y 1/3 de pastilla de levadura fresca y remueve hasta que se disuelva. Añade una cucharada de mantequilla derretida, mezcla bien e incorpora dos vasos de harina común. Tiene que quedar una masa que no se te pegue en las manos: si está demasiado seca, añade un poco más de agua; si está demasiado húmeda, un poco de harina. Estira ligeramente la masa, sala y amasa dos o tres minutos, doblándola sobre ella misma. Cuando esté lisa, déjala reposar entre 15 y 30 minutos en un bol, con un chorrito de aceite de oliva en la base para que no se pegue y tapada con un trapo húmedo. Cuando la masa haya doblado su volumen, sácala del bol y amásala un poco. Descarta el tallo de un puñado de espinacas frescas, pícalas muy finitas y ponles un toque de sal. Coloca la masa encima de las espinacas y amasa hasta que se hayan incorporado. Como la espinaca soltará agua, mánchate las manos con un poco de harina y vuelve a amasar hasta que la bola vuelva a tener la textura de antes y no se pegue en las manos. Corta la masa por la mitad y cada mitad en 4 o 5 trozos. Coge uno de los trozos y estíralo con un rodillo o una botella. Si ves que se te pega, añade un poco más de harina. Extiende una capita de mantequilla derretida por encima de la masa, dóblala en tres, y vuelve a estirar con el rodillo. Vuelve a doblar y a estirar dos veces más. Estira el resto de bolas. Calienta a tope una sartén sin nada de grasa. Baja el fuego a media intensidad y coloca la tortilla encima. Cuando eche humito y huela a tostado, dale la vuelta. Si tienes soplete, pégale un buen chute por arriba y conseguirás el sabor de un horno de leña. Disfruta este pan chapati como dip para hummus, para hacer un wrap de lechuga aliñada con aceite de oliva y salsa picante, y como postre con queso fresco, nueces y miel.