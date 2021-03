Las actrices de 'Servir y Proteger' reivindican el papel de la mujer y de sus personajes en el 8M

¡Sypers! Con motivo del Día Internacional de la Mujer, desde Servir y Proteger, junto con Dos Vidas y Acacias 38, hemos querido unir fuerzas para reivindicar el papel de la mujer en la ficción y sumar así un altavoz más a esta lucha diaria. Para ello, hemos reunido a varias actrices de las tres series diarias de La1, que nos lanzan este mensaje. ¿Todavía no lo has visto? ¡No te lo pierdas!

‘Servir y Proteger’ , la serie diaria de TVE producida en colaboración con Plano a Plano, se ha convertido en una de las ficciones más comentadas por parte de los seguidores en la franja de la sobremesa. Cada tarde reúne frente al televisor a miles de mujeres que luchan cada día por hacerse un hueco en sus vidas. Por este motivo, y para hacerles un homenaje a cada una de ellas, Luisa Martín, Cayetana Cabezas, Thais Blume, Cristina Abad, Lucía Martín Abello, Sandra Martín, Vania Villalón, Karina Kolokolchykova, Pepa Aniorte y Paula Prendes nos han contado de primera mano cómo se sienten todas ellas cuando se ponen en el papel de sus personajes. ¿Queréis saber qué es lo que han dicho? ¡No te lo pierdas!

Luisa Martín lo tiene claro. Su personaje, la inspectora Claudia Miralles, es una mujer con una profunda vocación de servicio. “I ncansable trabajadora . Fuerte y sensible ante los problemas que la rodean. Confía en sus agentes y los prepara para enfrentarse a cualquier situación”

El personaje de Cristina Abad ha tenido momentos muy duros. Y también muy divertidos. ¿Os acordáis del primer día que llegó a comisaría? ¿Y cuando tuvo que detener a su padre? Por eso, la actriz lo tiene muy claro: “De Paula me gusta que es una chica luchadora, valiente y se sabe valer por sí misma. ¡Es una superwoman !”.

Vania y Daniela se parecen mucho más de lo que ellas se imaginan. Y es que la actriz nos ha confesado cómo se siente al interpretar a este personaje: “Escribir acerca de Daniela Moreno no es solo hablar de México y de su maravillosa gastronomía, es hablar de Vania y Daniela se parecen mucho más de lo que ellas se imaginan. Y es que la actriz nos ha confesado cómo se siente al interpretar a este personaje: “Escribir acerca de Daniela Moreno no es solo hablar de México y de su maravillosa gastronomía, es hablar de valentía y de coraje. Daniela es una mujer que, como yo, ha conseguido salir adelante en un país extranjero, convencida de que querer es poder. Dani lucha todos los días por alcanzar sus objetivos, honesta y consciente, pero, sobre todo, orgullosa de poner en práctica los valores y principios que heredó de su madre, una guerrera incansable que enseñó a Daniela que la humildad es un valor único y la confianza en sí misma, su mejor arma”.

El personaje de Lidia Alonso gusta y mucho a los seguidores de la ficción. “La vida le ha llevado a tener un carácter frío e impulsivo. No se corta en decir las cosas, y la admiro por ello. Pese a que esconde sus emociones, cuando quiere, quiere de verdad”. Y es que Thais Blume no ha podido definir mejor cómo ve a su intrépida Lidia.

Los valores férreos de Lara Muñoz

“Lara es una mujer que no dista mucho de Paula Prendes, pero es mucho más fuerte que yo”. Paula Prendes ha tenido palabras muy bonitas sobre su personaje en ‘Servir y Proteger’: “Es una chica muy joven, con unos valores muy férreos y que vienen de rebote por la educación que ha recibido. Ella se educó en una comuna hippy en Formentera en la que no se respetaban las normas y justo ella se va a lo contrario”.

“Es una persona muy liberal en su forma de ser y de pensar. Muy muy respetuosa. He de decir que creo que Lara no tiene nada malo. Es una tía muy curranta y que destaca mucho en su trabajo. Trabajadora. Pasó de las redes sociales a llevar ahora la UFAM, que se encarga de la unidad de violencia. Es una tía demasiado excelsa. Y también es una mujer que tiene problemas y que sale de ellos. Que sufre. Está comprometida y que socialmente es una crack. Conviviendo en casa, se ha visto cómo ha ayudado a sus compañeras con todos los casos que tienen personales. Es una mujer empática, comprensiva. En su relación con Iván se ha visto que antes de estar con ella ha estado con otra chica y se ha quitado de en medio. Es una tía muy prudente y no se cree para nada la leche. Es una mujer muy humilde. Es el personaje por excelencia”.