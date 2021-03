Era un dilluns, com avui. Aquell 8 de març va ser extraordinari des del punt de vista de la meteorologia. La neu va arribar a nivell de mar a partir del migdia i es van acumular gruixos de més de mig metre de neu al prelitoral, sobretot de Girona.

La nevada més important de l'actual segle

La gran nevada de 2010 va ser una de les més destacables de les últimes dècades a Catalunya, tant per extensió i intensitat, com pels efectes que va comportar. A Barcelona no es veia nevar amb la mateixa intensitat des de 1986. El temporal va provocar problemes en la xarxa viària, gran part de Catalunya va quedar col·lapsada i es va haver de suspendre el transport per carretera amb França.