L'advocat Joan Laporta (Barcelona, 1962) ha guanyat les eleccions d'aquest diumenge al FC Barcelona. Com ja presagiaven les enquestes, Laporta s'ha acabat imposant per una clara majoria als altres dos candidats Víctor Font i Toni Freixa. Amb l'escrutini definitiu l'expresident ha aconseguit el 57,6% dels vots, més de 28 mil, deixant molt lluny tant a Font (31,8%) amb 15 mil, com a Freixa (9,1%) amb prop de 5 mil. Una victòria incontestable que ha desfermat l'eufòria de l'equip de Laporta.

De fet, al punt de les nou del vespre, quan s'han tancat les urnes, l'expresident blaugrana ha començat a celebrar-ho amb el seu equip després de conèixer un primer sondeig a peu d'urna que ja apuntava la victòria incontestable de la seva candidatura. Cap a les 22:30 tant Font com Freixa l'han volgut felicitar personalment.

Alta participació amb rècord del vot per correu Una de les notícies destacades de la jornada ha estat l'alta participació dels comicis tot i la situació de pandèmia que ha obligat a establir sis seus electorals, al Camp Nou i a les ciutats de Girona, Tarragona, Lleida, Tortosa i Andorra. La presència dels socis, especialment a Barcelona ha estat molt important durant tot el matí. Finalment han votat de forma presencial 25.405 socis, que sumats als 20.663 que ho van fer mitjançant el vot per correu fan un total de 46.068 votants, el 41,77% del cens del club, igualant ja a aquela hora les xifres absolutes dels comicis de 2015 amb 47.270 vots emesos. El rècord de votació el tenen les eleccions de 2010, amb 57.088 votants, seguides de les del 2003, amb 51.618. 02.42 min L'alta participació marca la jornada electoral al FC Barcelona

Laporta, el primer a votar El candidat a la presidència del FC Barcelona Joan Laporta ha estat el primer dels tres candidats a la presidència a exercir el seu dret a vot. Ho ha fet un minut abans de les 10 hores en què ha considerat que són "les eleccions més importants de la història del club". "El que desitgem és que hi hagi una gran participació perquè ens fa 'Més que un club'", ha dit alhora que anticipava implícitament que seria una bona jornada: "M'he aixecat aquest matí i plovia, i he anat a votar i ha sortit el sol". L'expresident Joan Laporta ha estat el primer dels tres candidats a votar

Messi vota per primera vegada Durant tot el dia han passat per les instal·lacions del Barça nombroses personalitats. Entre les que més mirades han acaparat ha destacat la dels jugadors com el capità del FC Barcelona Leo Messi que ha acudit a votar a les 11.45 acompanyat del seu fill Thiago. Segons diferents mitjans, és la primera vegada que Leo Messi vota en unes eleccions a la presidència del club blaugrana, justament l'any en què queda lliure per decidir el seu futur. “�� El capità del primer equip, Leo Messi, exerceix el seu dret a vot al Camp Nou �� pic.twitter.com/XxSKGRtTaC“ — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) March 7, 2021 Durant aquest matí també ha votat un altre dels capitans del primer equip masculí de futbol: Sergio Busquets, així com Jordi Alba, Sergi Roberto o Riqui Puig. Tampoc han faltat a la cita l'aler blaugrana Àlex Abrines, l'històric capità Carles Puyol o l'exentrenador i actual seleccionador espanyol, Luís Enrique. “�� L'exjugador i exentrenador del Barça @LUISENRIQUE21 també exerceix el seu vot al Camp Nou pic.twitter.com/CVOWx4vNZr“ — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) March 7, 2021 Una altra de les imatges destacades de la jornada ha estat, però la de l'expresident Josep Maria Bartomeu, que s'ha convertit en protagonista destacat de la setmana en ser detingut per les investigacions del BarçaGate.

El president d'una època daurada del club El nou president del Barça ofereix l'experiència d'haver estat anteriorment al capdavant del club (2003-2010) en una època daurada pel que fa la consecució de títols i projecció internacionals. Ha estat aquest el principal argument que ha utilitzat Laporta per intentar convencer els electors així com les alternatives per tirar endavant la situació en la qual es troba el club blaugrana. Durant la campanya Laporta s'ha contingut i ha deixat al marge els excessos verbals i els exabruptes que van marcar el final de la seva presidència el 2010 Diuen que per una vegada ha fet cas als seus assessors. Ofereix com a aval el seu coneixement del món del futbol, la seva capacitat per revertir situacions límit -com el 2003- i un retorn als orígens d'aquell equip que va arribar a dalt de tot del futbol amb Pep Guardiola a la banqueta. Laporta: "Vaig deixar un dels millors llegats de la història del Barça"