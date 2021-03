Cómo cuidar del aceite y cuando usar freidora, sartén o cacito

El uso de la freidora, despierta muchas dudas. Todas ellas muy lógicas si deseamos no estropear el aceite y realizar una fritura perfecta.

¿Cada cuanto tiempo debo cambiar el aceite de la freidora? ¿Cuál es la temperatura ideal para freír? ¿Es mejor usar freidora, sartén o cacito?

Vamos a intentar dar respuesta a todas estas dudas de la manera más práctica posible. En primer lugar, para poder responder a la duración del aceite antes de ser cambiado, debemos saber qué tipo de aceite hemos utilizado y con cuánta periodicidad lo usamos, sin olvidar el tipo de producto a freír.

Hay grasas que resisten mucho mejor a las altas temperaturas, el oliva es más resistente que el de algunas semillas. En cualquier caso lo importante es no llegar nunca al punto de humeo , esto significa que bajo ningún concepto debemos ver humo en el calentamiento del aceite.

No más de 3 veces

Cuando hayamos usado el aceite para freír, si no es un rebozado o un empanado, os recomiendo retirar del fuego, colar y guardar en un tarro para volver a reutilizar otro día en una elaboración similar. Si hemos hecho un rebozado y no se nos ha quemado mucho el aceite también podemos colarlo y guardarlo. Pero no conviene reutilizar el aceite para freír más de 3 veces.