Vicky Martín Berrocal lleva casi un año viviendo en Portugal con Joao. Afirma estar convencida de que es una de las mayores locuras que ha hecho en su vida. El amor que existe entre la pareja cada día se afianza más y más, por eso encontramos más razones por las que Vicky cogió la maleta y se fue con él a vivir.

"Cuando te quieren de esa manera, cuando te hacen la vida tan fácil, cuando te agarran de la mano y te la dan así de fuerte y te sientes tan protegida, tan querida, si no das el paso es de locos", ha dicho la empresaria.

"El Cordobés" vuelve a los ruedos

El ex marido de Vicky Martín Berrocal vuelve a torear a partir del 3 de abril y ella aplaude su decisión. "A mi Manuel me parece que es un hombre que tiene muy claro, no que siempre lo tuvo y que sabe lo que hace. No hay más que aplaudirle, respetarle y estar a su lado, tiene a su mujer pero yo como madre de su hija y como una persona que le quiere con locura, le aplaudo una vez más", ha confesado Vicky.