Si algo sabe Dani Rovira es hacer buenos monólogos. Ahora está triunfando en Netflix con Odio, pero cada martes nos hace reír con uno de ellos en La noche D. El amor, el dinero, la felicidad, los placeres, han sido algunos de los temas que el humorista ha tratado en cada arranque de programa. ¿Te has perdido alguno? ¡Aquí tienes todos los monólogos del actor!

Si ha cambiado la forma de ligar, también lo hemos hecho nosotros a la hora de encontrar a nuestra media naranja. Dani Rovira cuenta que " somos muy exigentes, queremos que sean de la misma ciudad, que tengan los mismos gustos, el mismo color de pelo, que sea de tal equipo, de tal partido político ", y lo compara con épocas anteriores: "Antes no. Yo le he preguntado a mi abuelo que lleva 60 años casado con mi abuela y lo único que tenían en común era el código postal".

El dinero y la felicidad

Para la segunda semana, Dani arrancó con un monólogo en el que nos hacía ver a través de la risa si el dinero da o no la felicidad. "Son dos conceptos que siempre van asociados pero no siempre can juntos. Por mucho dinero que tengas no siempre llegas a alcanzar la felicidad".

Y es que como dice, hay una diferencia entre ser pobre y ser rico: "El rico no es pobre porque no quiere, y el pobre no es rico porque no puede". Para él, el secreto está en "aprender a ser feliz con lo que se tiene". "La felicidad, creo yo, no es solo que te pasen cosas buenas. Igual la felicidad también consiste en que no te pasen cosas malas. No dar las cosas por hecho, ni el aire que respiramos", ha continuado.

Por ejemplo, se refiere a cómo era nuestra vida antes de la llegada hace un año del coronavirus: "¿Os acordáis de cómo eran nuestras vidas antes de la pandemia? A ver si es que antes éramos felices y no nos estábamos dando cuenta, porque dábamos por hecho la normalidad".

Para terminar, Dani Rovira nos cuenta qué es para él la felicidad, y esta está en las pequeñas cosas: "Yo hasta hace muy poquito ¿mi felicidad sabéis cuál era? Que me volvieran a salir cejas, fíjate qué tontería". ¡Aquí tienes el monólogo completo!