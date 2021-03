'100 metros', la otra historia de superación de Dani Rovira

El 2020 no ha sido el mejor año para Dani Rovira. En marzo el actor anunciaba que sufría cáncer: linfoma de Hodgkin. Meses después afrontaba la enfermedad con humor y optimismo. Sus ganas de superarlo le han hicieron empezar a recuperar la normalidad poco a poco. Y finalmente lo logró, le ganó la batalla. Una historia de superación que recuerda y mucho a la de Ramón Arroyo, el personaje basado en una historia real al que da vida en la película 100 metros y que puedes ver en la web de Somos cine.

Dani Rovira interpreta al protagonista de esta historia real

Para meterse en el papel de Ramón, Dani Rovira contactó con el hombre en el que está basada la historia, Ramón Arroyo para conocer de primera mano la enfermedad, ver cómo era con la enfermedad desde la manera de andar a la de pensar, por lo que el actor tuvo que implicarse mucho, algo que no fue nada fácil.

En una entrevista para RTVE Digital antes del estreno de la película, Rovira contaba estas sensaciones que tuvo durante el rodaje: "Hubo momentos muy mágicos, que no me habían pasado nunca como actor ni nada, donde llegué a empatizar tanto con Ramón que creo que simpaticé. Hay escenas, como en la que le pido ayuda a mi mujer para darme el primer pinchazo [de la medicación] que, estábamos tan dentro de la historia y de nuestros personajes, que yo llegué a sentir el miedo de si eso me pasara a mí y de si ese iba a ser el primer pinchazo de miles para el resto de mi vida de un medicamento que me va a salvar, pero a la vez me va a dejar hecho polvo… Ha habido momentos en la película en los que he sentido ese miedo, esa incertidumbre, esa impotencia… Me he implicado, mucho".