El rei Felip VI i el president del Govern, Pedro Sánchez, tornen junts aquest divendres Catalunya per a visitar la fàbrica de Seat a Martorell en suport al sector de l'automòbil. Un acte on no assistirà cap membre de la Generalitat que ha declinat la seva presència com a gest de rebuig a la monarquia.

El Govern planta al rei El rei i Sánchez estaran acompanyats pel president de Seat, Wayne Griffiths, i per la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, així com l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, del PDeCAT. Ni el vicepresident en funcions del Govern, Pere Aragonés, ni cap conseller, acudiran en línia amb el planti que la Generalitat ha fet al monarca en les seves últimes visites a Catalunya. Ja al desembre, Aragonés va justificar el seu rebuig a estar al costat del cap de l'Estat en què no volia "blanquejar" la monarquia i sostenir que els Borbons són una "organització criminal". La visita té lloc després que el Ministeri d'Indústria hagi anunciat aquest dijous la creació d'un consorci públic-privat per a muntar a Barcelona la primera factoria de bateries d'Espanya, la qual cosa buida el camí de Seat cap a la fabricació a Martorell del seu primer vehicle sense emissions. El Ministeri d'Indústria impulsa amb Seat i Iberdrola la primera fabrica de bateries elèctriques d'Espanya