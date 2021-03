Bruja, pérfida, desgraciada, retorcida, zombie, una lacra para el Tribunal Supremo. Es bien sabido que, en cuestión de adjetivos, ciertos mandatarios estadounidenses, se ponen muy creativos cuando insultan a las mujeres que ostentan poder y amenazan con recortar su despotismo. La juez Ruth Bader Ginsburg fue una de ellas. Figura clave en la lucha por la igualdad, líder indiscutible del sector progresista en Estados Unidos, su llegada al Tribunal Supremo en 1993 se convirtió en un azote para los conservadores y allanó el camino hacia una ley determinante en la lucha contra la discriminación sexual de las mujeres.

Una batalladora y guerrera legal que entra en escena en el documental RBG como una auténtica Rocky Balboa, dispuesta a pelearlo todo. Vestida con una sudadera en la que puede leerse “Super diva”, planta sus pequeñas manos en la colchoneta mientras hace veinte flexiones y pone en forma su cuerpo de 84 años. Una imagen de contrate que resume el pulso vital que Bader Ginsburg, una mujer de aspecto amable y voz suave, que supo elevar su voz para defender la verdad ante el poder y se mantuvo en esa línea hasta su fallecimiento el pasado 18 de septiembre de 2020.

"No pido ningún favor para mi sexo" , dijo Ginsburg, citando a la abolicionista Sarah Grimké de 1837. "Todo lo que les pido a nuestros hermanos es que nos quiten el pie del cuello". Una frase determinante con la que arranca RBG, un documental que podrá verse este 6 de marzo en La Noche Temática de La 2.

Una carrera de fondo contra el sexismo

El documental hace un repaso a la vida y la carrera de la jueza, desde que era estudiante hasta convertirse en símbolo de la justicia estadounidense e icono feminista. Parte de esa fama radica en la fuerza con la que esta mujer, de engañosa apariencia frágil, enuncia sus reflexiones. Sobre el estrado o ante la cámara, el carisma de su verbo y pensamiento fue incuestionable. El impacto es eléctrico.

Personal, político y legal. Para RBG, el sexismo era un desafío a todos los niveles y lo experimentó en primera persona. Comenzó a formarse en derecho en la década de 1950, cuando la mayoría de los profesionales -hombres- consideraban que la profesión no era cosa de mujeres. Un desequilibrio que pudo comprobar en la facultad, donde era una de nueve mujeres en una clase de más de 500 hombres y cuya biblioteca le negaba la entrada debido a su género. "Me veía como una profesora del jardín de infancia con ellos. Los jueces no creían que existiera la discriminación de genero. Una de las cosas que intentaba meter en su cabeza era que pensaran cómo iba a ser el mundo para sus hijas y sus nietas", contaba en una entrevista antes de su muerte.