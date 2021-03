La pandèmia de Covid-19 continua passant factura a la salut mental de les persones. Un estudi realitzat pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) revela que durant la pandèmia el 23,4% dels espanyols ha sentit "molta o força por" de morir per la Covid-19. La xifra mostra que s'ha reduït el nombre de gent que se senti així respecte als resultats de l'estudi del novembre passat, quan la xifra se situava en el 58,4%.

Els resultats també assenyalen que un 61,2% dels espanyols se sent més preocupat ara per la seva salut que abans. L'enquesta està basada en una mostra representativa de la població amb més de 3.000 entrevistes i es va realitzar entre el 19 i 25 de febrer. L'objectiu de l'estudi és mostrar les conseqüències de la greu crisi de salut pública que va esclatar fa un any sobre la salut mental.

Les dones tenen més por a morir La por de morir és més elevada entre les dones (28,3%) que els homes (18,4%). Per edat, la franja que més ha sentit la por de morir per la Covid-19 és la de 55 a 64 anys, que representa el 26,2% del total. La xifra de persones que senten por de la mort augmenta si es tracta d'un familiar o ser estimat (un 68,6% del total). A més, un 72,3% reconeix haver sentit preocupació per si algú proper es contagiava.

Els joves, qui més han plorat Quant a la pregunta referent a si els enquestats han plorat o no durant la pandèmia per motius relacionats amb la Covid-19, un 35,1% afirma que sí. Per edat, els joves d'entre 18 i 24 anys són els que més reconeixen haver plorat (42,8%).

Problemes de son i cansament A més, un 41,9% dels ciutadans ha tingut problemes de son. El 51,9% s'ha sentit cansat o amb poca energia i un 38,7% ha tingut mals de cap, entre altres problemes com dolor d'estómac, dolor en braços, cames o articulacions, marejos i dolor d'esquena.