El cantant Álex Casademunt, concursant de la primera edició d'Operación Triunfo (OT), ha mort als 39 anys d'edat després de sofrir a última hora d'aquest dimarts un accident de trànsit a Mataró (Barcelona), on residia actualment.

La defunció de Casademunt ha estat confirmada aquesta matinada per la seva agència de representació Telegenia, que en un missatge en Twitter ha assenyalat: "Sentim molt la notícia de la defunció d'Álex Casademunt. Molt d'ànim a tota la família i als seus amics. Descansi en pau".

La Policia Local de Mataró investiga ara les causes de l'accident per aclarir què va passar. El xoc entre els dos vehicles va tenir lloc a tres quarts de deu de la nit al pont de la Via Europa que travessa l'autopista C-32, a l'entorn de l'Hospital de Mataró i del centre comercial Mataró Parc.

Casademunt circulava en sentit descendent i l'autobús –no duis passatgers– ho feia en sentit nord. Els angles esquerres dels dos vehicles van impactar i el cantant va morir com a conseqüència del xoc.

Un concurs que li va canviar la vida Nascut a Vilassar de Mar (Barcelona) el 30 de juny de 1981, Alejandro Casademunt González exercia de tècnic d'electrodomèstics quan, després de veure un anunci, es va apuntar a la primera edició del concurs Operación Triunfo, emès entre 2001 i 2002 amb gran èxit per Televisió Espanyola, i en el qual va quedar en desè lloc. En aquest popular concurs de talents va coincidir amb altres artistes com Chenoa, Rosa López, David Bisbal, Natalia Rodríguez o David Bustamante, amb qui va gravar el popular tema "Dos hombres y un destino". David Bustamante i Alex Casademunt canten 'Por el amor de esa mujer' al concert d'OT

Carrera en solitari En 2003 va decidir iniciar una carrera en solitari i aquest mateix any va llançar l'àlbum "Inquietudes", amb 14 temes, entre ells "Jugándome la vida entera", que va arribar als primers llocs de les llistes d'èxit espanyoles.