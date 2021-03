La Vall d'Hebron detecta 134 casos de violència infantil en un any

La Unitat d'atenció a les violències contra la infància i l'adolescència de l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona va atendre 134 menors durant l'últim any. Aquesta Unitat, denominada Equip EMMA, està formada per un grup multidisciplinari, amb professionals dels serveis de Pediatria, Psiquiatria i Treball Social, i és el referent en l'atenció a les violències contra les nenes, nens i adolescents de la ciutat de Barcelona.

Per la seva coordinadora, la doctora Anna Fàbregas, la violència cap als nens i adolescents és "un fenòmen molt sovint invisibilitzat, especialment durant la pandèmia. La creació d'aquests equips ajuda a la sensibilització, detecció i abordatge multidisciplinari d'aquestes situacions tan complexes". Segons dades del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, durant 2020 es van detectar 1.850 casos menys de menors afectats per la violència respecte a 2019, probablement pels efectes colaterals de la pandèmia.

Millorar la detecció

Els objectius principals són millorar la sensibilització la detecció de les violències cap a la infància i l'adolescència, així com oferir un tractament mèdic, psicològic i social, tant als infants i adolescents com a les seves famílies. L'equip treballa de manera coordinada amb la DGAIA, el territori i la resta d'institucions implicades com Mossos d'Esquadra i la Ciutat de la Justícia.

Per la doctora Fàbregas, "la sensació que tenim és que hi ha molts casos. La passada setmana es van detectar cinc casos a la Vall d'Hebron, del que a tres se'ls va retirar la custòdia als pares, amb una nena ingressada". La nova Unitat aborda totes les tipologies de violència: la física, la sexual, l'emocional/psicològica, per negligència i l'exposició a violència de gènere, entre altres. La violència sexual és especialment crítica quan les víctimes són nens, nenes i adolescents perquè poden presentar seqüeles en la seva salut mental a curt, mitjà i llarg termini.