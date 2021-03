Anxhela Peristeri será la representante de Albania en el Festival de Eurovisión 2021 con el tema "Karma". La cantante se convirtió en la candidata de su país tras ganar la 59ª edición del Festivali i Këngës, en cuya final participaron 18 artistas. La decisión recayó exclusivamente en manos de un jurado profesional, en una gala celebrada en la Plaza de Italia en Tirana, al aire libre y sin público como medida de prevención frente a la COVID-19.

Anxhela Peristeri participará en la segunda semifinal del certamen el próximo 20 de mayo e intentará conseguir una plaza en la final de Róterdam con una balada en albanés con tintes étnicos.

Esta es la segunda vez que Anxhela Peristeri interviene en la tradicional selección albanesa. Su debut en el Festivali i Këngës fue en 2001 y desde entonces ha soñado con ir a Eurovisión. Tras lanzar su primer álbum Anxhela për ju (2004) y actuar en numerosos festivales (Kënga Magjike , Çmimet Kult , Netët e Klipit y YFSF) intentará conseguir la primera victoria para Albania en Eurovisión 2021.

Sardi Strugaj y Festina Mejzini quedaron en segunda y tercera posición en el Festivali i Këngës retransmitido por la emisora RTSH, en el que pudimos ver de nuevo a Eugent Bushpepa , que representó a Albania en Lisboa en 2018 con "Mall".

Albania en Eurovisión

Albania participó en el Festival de Eurovisión por primera vez en 2004 y desde entonces ha estado presente en todas las ediciones. La primera participación de Albania fue la cantante Anjeza Shahini, que terminó séptimo lugar en la final de Estambul con "The image of you". El mejor resultado del país balcánico lo anotaría en Bakú 2012, con Rona Nishliu y "Suus", que quedó en quinta posición.

La emisora ​​nacional albanesa (RTSH) utiliza el Festivali i Këngës para seleccionar a su candidato desde 2004, sin embargo este concurso de la canción albanesa se celebra desde 1962.