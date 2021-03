Meghan Trainor ya está en casa con su hijo Riley. No sabemos si el confinamiento fue el causante del baby boom de 2020... pero 2021 se presenta decidido a igualar o superar el número de parejas felices que dan la bienvenida a un recién nacido: Patricia Yurena, Miss España 2008, ha sido la última en anunciar que está embaraza de un bebé muy deseado.

Apenas unas horas después de presentar la gala virtual de los premios Globos de Oro 2021, Wonder Woman anuncia que espera ampliar la familia este año dando la bienvenida a su tercer hijo en común con su marido, el empresario Yaron Varsano. Con una tierna imagen en la que Gal Gadot posa tocando su tripita rodeada de Varsano y sus dos hijas, Alma y Maya, la actriz escribe: "Allá vamos de nuevo".

La primera de 2021 fue Norma Ruiz, que anunciaba así 'su mejor regalo de Reyes': ¡está embarazada! La actriz española ha desvelado que este año será madre primeriza y lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, donde ha compartido una instantánea enseñando tripita y deseando que llegue ese día con toda la ilusión del mundo.

Y mientras que algunas famosas esperan con ilusión el día en el que se amplíe la familia, otras ya han sido las afortunadas que han podido recibir 2021 y el Día de Reyes con un nuevo miembro familiar. Es el caso de Sandra Gago y Feliciano López, quienes ya están en casa con su recién nacido Darío.

La top model Karolina Kurkova también anunció su embarazo de una forma muy especial. Lo ha hecho posando desnuda y compartiendo la fotografía y la noticia en su cuenta de Instagram. "Estamos encantados de anunciar la próxima llegada de un nuevo bebé a nuestra familia", dice la modelo que está casada con el actor y productor cinematográfico Archie Drury. Y Blanca Cuesta, esposa de Borja Thyssen, está embarazada de una niña que se espera que llegue a la familia a finales de 2020. Con ella serán cinco los hijos de la pareja, que ya tienen a Sacha, Eric, Enzo y Kala.

También está embarazada la modelo Ariadne Artiles. Lo ha anunciado en su cuenta de Instagram con este texto. "Ningún estado es tan similar a la locura, por un lado, y a lo divino, por el otro, como el estar embarazada. Me siento en un mar de emociones, miedos y pensamientos inciertos que muchos entenderéis. Ningún embarazo es igual al otro y eso nos hace vivirlo como una nueva aventura, una vez más hacia lo desconocido". La modelo de 38 años ya es madre una niña de tres años con su pareja, José María García Fraile. "Me siento bendecida por este maravilloso regalo que nos brinda la magia de la naturaleza. Era un secreto a voces y nada me puede hacer más ilusión que compartirlo con todos ustedes. Volvemos al ruedo con una felicidad inmensa que nos llena de luz en este año tan raro".

El anuncio llegó días después del de la cantante Edurne. La que fuera representante de España en Eurovisión ha anunciado en redes sociales que ella y su pareja, David de Gea, portero del Manchester United, están esperando un bebé. Y lo han anunciado como se lleva ahora, vía Istagram. "Cucú!! #BabyIsComing (Un bebé está en camino)”, dicen junto a una fotografía de un biberón y lo más sorprendente: un guante con el apellido del portero y un micrófono, un guiño a la cantante. ¿Querrán que el bebé cuando crezca elija una de sus profesiones?

Parece que el baby boom de la pandemia no tiene fin. Los embarazos de Edurne y María Adánez se suman a la larga lista de famosas y famosos que están esperando un bebé, algunos vendrán al mundo en este 2020 y otros lo harán en 2021. Algunas ya han tenido a su bebé, como Ana Boyer y María Pombo, que se estrena en la maternindad. Para otras, como Paula Echevarría, este será su segundo hijo.

Paula Echevarría y Miguel Torres esperan su primer hijo en común, aunque para la actriz es el segundo ya que tiene a Daniela, fruto de su matrimonio con David Bustamante. Lo anunciaron en las redes sociales con una simpática fotografía en la que se ve a los tres abrazados. Una imagen en blanco y negro en la que ya se le notaba la tripita. "Estamos muy felices de poder compartir con todos vosotros esta gran noticia... en unos meses seremos uno más!". Y parece que ya tienen pensado y elegido el nombre. Según parece el niño llevará el nombre del padre, Miguel. Será Miguel Jr.

La modelo Emily Ratajkowski y el empresario Sebastian Bear-McClard celebraron una boda secreta en 2018 y ahora ella ha anunciado que están esperando la llegada de su primer hijo. La británica lo ha hecho en la revista Vogue, pero lo grande: con una estupenda portada en la presume de tripita con un ajustado vestido tipo lencero de color naranja y rosa. Emily dice además que tanto ella como su marido han decido no revelar el sexo del bebé así que... habrá que esperar.

Hilary Duff será también madre, y en su caso por tercera vez. El bebé que está en camino es el segundo hijo que tiene junto a su marido Matthew Koma. "¡Estamos creciendo! ¡Sobre todo yo...!", dice con humor en las redes sociales. La actriz tuvo a su primer hijo en 2012, se llama Luca y nació durante su relación con el jugador de hockey Mike Comrie. Cuando su romance terminó, Duff se enamoró de Matthew y comenzaron a salir en 2017. Dos años más tarde se casaron y hoy, tres años después, forman una familia numerosa.

Y aún hay muchas más famosas que serán madres en 2021 tras un año marcado por la que será la generación Corona Boom. Es el caso de Ana Morgade, presentadora de televisión que suele ser bastante reservada a la hora de contar su vida íntima a través de las redes sociales. Sin embargo, Morgade anunció en septiembre que con 41 años se estrenará como madre.

A la lista se suman también miembros de la realeza, como es el caso de Sofía de Suecia que espera su tercer hijo para dar a luz en primavera.

Parece que este 2021 será también el año de las supermodelos que dan la bienvenida a la maternidad por primera vez, como es el caso de las supermodelos Karlie Kloss, quien se estrenará a sus 28 años como madre al lado de su pareja Joshua Kushner, y Elsa Hosk, quien ha anunció que saldría de cuentas de su niña en el primer trimestre del año.

Otra influencer que despidió 2020 embarazada fue Chiara Ferragni, quien estando de 27 semanas en fin de año anunció que su segundo bebé sería una niña, por lo que el pequeño Leone contará con una hermanita. La italiana no desaprovecha ni un segundo para compartir en redes su preciosa barriga de embarazada.

Otra actriz que será madre primeriza es Mandy Moore, quien anunció con ilusión este hecho junto a su marido, Taylor Goldsmith, en su cuenta de Instagram. Por último, dos famosos en España que ya son padres anunciaron la llegada de otro bebé más a la familia. Nos referimos a la actriz Esmeralda Moya y al presentador de televisión Roberto Leal. Esmeralda Moya ya es madre de Bastián, un niño de siete años que tuvo con su exmarido Carlos García. Ahora la actriz espera su segundo hijo junto a su pareja actual. Esperamos ansiosos a saber el sexo del nuevo bebé para saber si Bastián tendrá un hermano o una hermana.

Por último, Roberto Leal anunció a principios de octubre que sería padre por segunda vez muy ilusionado, asegurando que su mujer y él le darán a su actual hija de tres años, Lola, un hermanito par que no se aburra (aunque aún tampoco sabemos el sexo del bebé aún). Una noticia que sin duda Leal habrá recogido con muchísima ilusión después de haberse tenido que despedirse de su padre y haber superado el coronavirus.