Barcelona disposarà d'un sistema de radars per reduir la velocitat i la sinistralitat a la ciutat

L'ajuntament de Barcelona posarà en marxa, des d'ara i fins al 2022, mig centenar de radars situats en diferents vies de la ciutat per reduir la velocitat màxima a 30 km/h. L'objectiu del consistori és reduir la sinistralitat lligada als accidents de trànsit. L'any passat, les denúncies per excés de velocitat a Barcelona es van gairebé doblar. Per assolir-ho, l'ajuntament instal·larà radars de tram, de punt i pedagògics en ubicacions específiques de la ciutat que són considerades perilloses per a la seguretat viària. El govern municipal preveu que a finals de 2021 el 75% dels carrers de la ciutat tindran un límit de velocitat de 30 km/h.

S'instal·laran 12 nous radars de punt en entorns escolars de Barcelona

Diferents tipus de radars La majoria de radars (44) seran dels anomenats de punt. Es tracta dels convencionals que mesuren la velocitat del vehicle i generen una sanció en cas que el conductor superi el mínim permès. Per la seva banda, els radars de tram calculen la velocitat mitjana i detecten els vehicles que no respecten el límit de velocitat. I els radars pedagògics canvien d'ubicacó i avisen els conductors de la infracció, però no emeten cap sanció.