L'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa, des d'ara i fins al 2022, mig centenar de radars situats en diferents vies de la ciutat per reduir la velocitat màxima a 30 km/h. L'objectiu del consistori és reduir la sinistralitat lligada als accidents de trànsit. L'any passat, les denúncies per excés de velocitat a Barcelona es van gairebé doblar. Per assolir-ho, l'Ajuntament instal·larà radars de tram, de punt i pedagògics en ubicacions específiques de la ciutat que són considerades perilloses per a la seguretat viària. El govern municipal preveu que a finals de 2021 el 75% dels carrers de la ciutat tindran un límit de velocitat de 30 km/h.

S'instal·laran 12 nous radars de punt en entorns escolars de Barcelona

Diferents tipus de radars La majoria de radars (44) seran dels anomenats de punt. Es tracta dels convencionals que mesuren la velocitat del vehicle i generen una sanció en cas que el conductor superi el mínim permès. Per la seva banda, els radars de tram calculen la velocitat mitjana i detecten els vehicles que no respecten el límit de velocitat. I els radars pedagògics canvien d'ubicacó i avisen els conductors de la infracció, però no emeten cap sanció. C/Pau Claris, alçada de pl. Urquinaona

C/Aragó tram c/Urgell- c/Casanovas

Av. Diagonal, alçada del c/Roger de Flor

Av. Paral·lel, alçada del c/Palaudàries

Gran Via Corts Catalanes, alçada del c/Química

Gran Via Corts Catalanes, alçada del c/Sant Roc/Sant Germà

Carrer A, alçada carrer número 2, al polígon de la Zona Franca

Av. Diagonal, a partir de pl.Pius XII / Palau Pedralbes

Túnel de la rda. del General Mitre, a l’alçada de la desincorporació cap al c/de Can Ràbia

Av. Diagonal, alçada c/Numància

C/Balmes, alçada rda. General Mitre

Rda. General Mitre, alçada c/Ganduxer

Pg. Bonanova, alçada c/Anglí

C/Isaac Newton, alçada c/Císter

Av. Jv Foix, alçada c/Ramon Miquel i Planes

Av. Vallvidrera, àmbit de l’estació Peu del Funicular de FGC

C/Anglí, alçada c/Hort de la Vila

Trav. de Dalt, alçada c/Verdi

Av. Estatut, alçada c/Jorge Manrique

C/Piferrer, alçada c/Alella

Pg. Fabra i Puig, alçada c/Canigó

C/Santander, alçada c/Cànem

C/Felip II, alçada c/Múrcia

C/Ferran Junoy, alçada c/Sao Paulo

Av. Meridiana, alçada c/Sant Antoni Maria Claret

C/Aragó, alçada c/Corunya

Av. Litoral, alçada c/Arquitecte Sert

Gran Via Corts Catalanes, alçada c/Selva de Mar

Av. Litoral, entre c/Llacuna i c/Jaume Vicens Vives

C/Rocafort, alçada c/Sepúlveda

C/ de Sants, alçada c/Espanya Industrial

Pg. Bonanova, alçada c/Iradier

Radars de tram Entrarà en funcionament un nou radar de tram al Túnel de la Rovira (2 sentits de circulació), des de la plaça d’Alfons el savi fins a la rambla del Carmel. Es tracta del segon radar d’aquestes característiques que s’instal.la a la ciutat. En paral·lel, també s’està instal·lant el radar de tram del túnel de Badal, entre la plaça de Cerdà i l’avinguda Diagonal, que entrarà en funcionament aquest estiu i, properament, es licitarà el de la ronda del Litoral, en els dos sentits de circulació, en el tram comprès entre la Barceloneta i Miramar, amb l’objectiu de posar-lo en funcionament el 2022.