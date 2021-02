Desmarcats

Barceloní de trenta-dos anys, en Jaume Campistol és llicenciat en Periodisme, però ha fet del tennis la seva professió com a jutge de cadira. Fa més d'una dècada que exerceix aquesta tasca a nivell professional. Des de fa quatre anys està a la categoria or, la màxima del seu col·lectiu. "Qualsevol àrbitre de cadira ha passat abans per ser jutge de línia, és una evolució que fem"

Obert de Austràlia En els darrers 5 anys ha arbitrat partits de Grand Slam a l'Obert d'Austràlia, dels Estats Units, a Wimbledon i a Roland Garros. Va ser jutge de cadira a l'última edició de l'obert d'Austràlia un torneig "especial". Va haver de fer una quarentena estricta a Melbourne, de 14 dies y 18 hores, però reconeix "que el fet de sortir i veure una societat sense mascaretes, sense preocupació i sense covid, va fer que la quarentena valgués la pena." “�� Jaume Campistol ens explica la seva experiència com a jutge de cadira en l'obert d'Austràlia #AusOpen



