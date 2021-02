Lesley Roy vuelve a ser la candidata de Irlanda para el Festival de Eurovisión 2021. La cantante interpretará el tema "Maps", escrito y producido por ella misma junto a la compositora Emilie Eriksson y el productor Lukas Hällgren (este último, coautor de "She got me", de Luca Hänni en 2019). La propuesta fue presentada en la radio de la emisora ​irlandesa ​RTÉ y es una canción pop, inspiradora y optimista, fiel a los sonidos y estilo musical de la intérprete.

"Ha sido un año en preparación y estoy emocionada de presentar por fin "Maps". Un tema que fue escrito específicamente para Eurovisión. Es conmovedor, edificante y espero que a la gente le guste" ha reconocido la artista tal y como recoge la web eurovision.tv. Lesley regresa al festival que tanto le apasiona tras su frustrada participación en la edición de 2020

El videoclip ha sido dirigido por Ais Brady y grabado en el Páirc Náisiúnta Sléibhte Chill Mhantáin (el Parque Nacional de las Montañas Wicklow) cerca de Dublín. Un espectacular marco desde donde la cantante anima a seguir nuestro propio camino en la vida y, aunque nos equivoquemos, siempre encontraremos de nuevo el rumbo correcto para ser felices.

Letra de "Maps"

I'm gonna let go of the armor

Let off the power that I've been lighting

Not afraid of the monsters, of the nightmares

That I've been fighting

Easy to run, harder to stay

Finding colors in the grey

You thought I was done

But I've gotta go on

I fell twice, now I'm twice as strong

I've been searching all the wrong places

I've been trying too many faces

Only one way to go

This is the way back home

I've been searching all the wrong places

I've been trying too many faces

Only one way to go

This is the way back home

I had to take all of the wrong ways

All of the wrong ways

As I couldn't see

All the signs, all the mistakes

Pointing one way to get back to me

Easy to run, harder to stay

Finding colors in the grey

You thought I was done

But I've gotta go on

I fell twice, now I'm twice as strong

I've been searching all the wrong places

I've been trying too many faces

Only one way to go

This is the way back home

I've been searching all the wrong places

I've been trying too many faces

Only one way to go

This is the way back home

My soul is a map, my heart is a compass

I am the road

There's only one way to go

This is the way back home

My soul is a map, my heart is a compass

I am the road

There's only one way to go

This is the way back home

I've been searching all the wrong places

I've been trying too many faces

Only one way to go

This is the way back home

I've been searching all the wrong places

I've been trying too many faces (I've been trying)

Only one way to go

This is the way back home