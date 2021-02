Els centres comercials podran obrir entre setmana amb el 30% d'aforament

El Procicat ha decidit que els centres comercials i els comerços de més de 400 metres quadrats puguin obrir entre setmana a partir del proper dilluns, amb un aforament del 30%. Aquest és el principal canvi que s'ha anunciat aquest divendres a primera hora en roda de premsa i que estarà vigent fins al 8 de març.

Centres comercials El gran comerç porta tancat des del passat 7 de gener i a partir d'aquest dilluns 1 de març, tornaran a obrir però amb certes limitacions. Els centres comercials podran obrir entre setmana amb un aforament del 30%, però no ho podran fer el cap de setmana. Tampoc podrà fer-ho la restauració dels centres per evitar que la gent hi "passi el dia" segons a afirmat Vergés. Els establiments de més de 400 m² podran tornar a obrir, però limitant la seva superfície de venda. “�� Vergés: "Els centres comercials tindran un aforament limitat del 30%. Dins del recinte la restauració estarà tancada. Les botigues més grans de 400 m2 tenen limitada la superfície de venda" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/hsGmJpKYmA“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) February 26, 2021

Educació En l'àmbit de l'educació, es permeten sortides amb pernoctació sempre que siguin amb el mateix grup bombolla de la classe. També està previst que els alumnes de segon curs d'universitat puguin tornar a les classes presencials a partir del 8 de març.

Esport En l'àmbit esportiu s'ha decidit flexibilitzar l'aforament a les piscines i a l'exterior, que passa del 30 al 50%. Pel que fa a l'esport, les classes a l'interior de gimnasos podran omplir fins al 30% d'aforament, independentment del nombre d'alumnes.

La restauració continua amb limitacions horàries Pel que fa a la resta de restriccions, es mantenen com fins ara. Això vol dir que continuen les limitacions horàries pel sector de la restauració: de 7.30 h a 10.30 h i de 13 h a 16.30 h. També es manté el confinament comarcal durant tota la setmana. “�� Sàmper: "Recordar que continua vigent la restricció de moviment més enllà de la comarca. Són mesures dures i llargues, però els demanem que siguem capaços de complir-les" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/IDSdT3OcHI“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) February 26, 2021

Els professionals sanitaris reclamen prudència La cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, creu que hem de ser conscients del moment i no relaxar mesures quan queda poc més d'un mes per Setmana Santa. "No podem salvar la Setmana Santa com vam salvar Nadal, perquè ja hem vist el preu que hem pagat", ha dit en una entrevista a l'ACN.



S'han de relaxar les restriccions per salvar la Setmana Santa?

Salvador Macip "cal reduir contagis abans de començar la desescalada" El metge i investigador de la Universitat de Leicester, Salvador Macip, aposta per seguir l'estratègia de vacunació del Regne Unit, prioritzant l'administració d'una sola dosi de la vacuna perquè s'aconsegueix una protecció propera al 80%.



Macip creu que cal reduir més els contagis abans de començar la desescalada i rebutja la idea de "salvar la Setmana Santa" per no repetir errors. "L'estratègia més lògica en aquest moment seria intentar baixar els casos a zero i després fer vida normal. Caldria quedar-se confinats al màxim, fins que una part important de la població estigui vacunada" 06.36 min Salvador Macip prioritzaria l'administració d'una sola dosi a més gent