Els centres comercials podran obrir entre setmana amb el 30% d'aforament

El Procicat ha decidit finalment que els centres comercials i els comerços de més de 400 metres quadrats puguin obrir entre setmana a partir del proper dilluns, amb un aforament del 30%, segons ha avançat 'El Periódico'. Aquest és el principal canvi que s'anunciarà aquest divendres a primera hora en roda de premsa, prevista per les 9h del matí.

El gran comerç porta tancat des del passat 7 de gener i ja fa dies que el Govern es plantejava donar-li cert aire, però s'havia aturat la decisió precisament per la frenada en la disminució de casos. D'altra banda, segons el diari, també es flexibilitzarà l'aforament a les piscines, que passa del 30 al 50%. La resta de mesures es queden com en l'actualitat.

El Govern ha decidit aquest dijous al matí donar-se unes hores més per prendre una decisió sobre les restriccions vigents per analitzar a fons les dades, tenint en compte que l'Rt està ara per sobre d'1. Ara bé, des de Salut, tant el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, com la pròpia consellera, Alba Vergés, ja havien apuntat a algun tipus de flexibilització, i el gran comerç estava sobre la taula des de feia dies, ja que porta absolutament tancat des de fa un mes i mig.

Els professionals sanitaris reclamen prudència La cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, creu que hem de ser conscients del moment i no relaxar mesures quan queda poc més d'un mes per Setmana Santa. "No podem salvar la Setmana Santa com vam salvar Nadal, perquè ja hem vist el preu que hem pagat", ha dit en una entrevista a l'ACN.



S'han de relaxar les restriccions per salvar la Setmana Santa?

Argimon defensa una flexibilització El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha mostrat, en canvi, partidari de "donar aire" als sectors més afectats per les restriccions sanitàries. Ha declarat que avui començaria l'anàlisi de la situació i que s'haurà de veure l'estratègia del Govern enfront del dilluns pròxim. "Que cadascú interpreti el que vulgui, no és difícil endevinar a quins sectors s'ha de donar més aire", ha afirmat.

Vergés descarta una reobertura "ampla" La consellera de Salut, Alba Vergés, ha llançat aquest dimecres un gerro d'aigua freda sobre la possibilitat d'una desescalada de les mesures restrictives. "No podem parlar d'una reobertura molt pronunciada, sinó d'arreglar uns certs aspectes que podrien, sense deixar de controlar l'epidèmia, donar una mica d'aire a uns certs sectors" ha reconegut.



"Donar aire als sectors més tocats per la pandèmia és important a l'hora de mantenir la contenció perquè la realitat és la que és i perquè estem en setmanes delicades. Intentarem prendre les millors decisions possibles tenint en compte que estem assegurant el que passi en les pròximes setmanes", ha afirmat Vergés.

El TSJC desestima suspendre la pròrroga de les restriccions El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat la sol·licitud de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) de suspendre l'ampliació de les restriccions a l'hostaleria i restauració imposades pel Govern per a frenar el ritme de contagis de Covid-19. L'associació catalana considera les prohibicions "arbitràries, injustificades i desproporcionades".