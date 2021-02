En el capítulo anterior de Cuéntame cómo pasó, Antonio Alcántara consiguió superar su fobia salir a la calle. Y lo hizo gracias al apoyo de Jorge y al miedo a perder a Merche. Parece que el patriarca se recompone mientras Merche se divide para poner en orden su negocio, el de su ex marido y también, la vida de Catalina Marini. Merche está convencida de que Marini está en peligro y que el hombre que se hace pasar por su abogado es en realidad su ex marido, y el responsable de su desaparición.

En este nuevo capítulo, los espectadores van a ver por primera vez a Santiago Alcántara en el 2020, interpretado por Jan Cornet. El pequeño de los Alcántara ya es un todo un hombre, y al parecer ha heredado de su padre su enorme vocación por el priodismo ¡Tienes los primeros minutos del capítulo en el vídeo destacado de la noticia!

En 1992, Antonio se recupera favorablemente mientras sigue dirigiendo la agencia en la sombra. Merche no tardará en darse cuenta, y pedirá explicaciones a su ex marido. Alcántara le confesará a su ex mujer que tiene que pagar a Salgado en mano, y que tendrá que hacerlo en Sevilla durante la Expo.

La ex pareja no será la única que tiene en mente viajar al sur. Marta Altamira le pedirá a Toni que le acompañe a la Expo para que nadie trunque los planes del Gobierno en el evento, y para descubrir más sobre el topo que hay en La Moncloa.

Las fotos picantes de María Alcántara Mercedes Fernández ha estado muy pendiente de los negocios, últimamente. Pero no se ha olvidado de los suyos. En los últimos capítulos, ha observado que su hija menor está más despistada de lo normal, que llega tarde a casa o no llega. Cree que un chico está perturbando la tranquilidad de la joven, y que ese chico es Álex. Finalmente, todas sus sospechas se han confirmado cuando una de las empleadas del taller le ha dado la cartera de Álex y un carrete de en pone María. ¿Qué tipo fotos habrá en ese carrete? La matriarca irá a revelar las fotografías, y descubrirá que María Alcántara es la protagonista, y que luce menos ropa de la que le gustaría. “NUEVA PROMO �� El próximo jueves muchos secretos, confesiones y sentimientos se quedarán al desnudo ��#CuéntameT21 pic.twitter.com/U97oApOw1x“ — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) February 19, 2021