Luis Zahera ('Loco por ella'): "La gente necesita comedia"

El actor ha estado en el programa De pe a pa de RNE presentando la película 'Loco por ella' en la que actúa. Un largometraje dirigido por Dani de la Orden, que tiene como protagonistas a Sara Abaitua y Álvaro Cervantes. Se estrena este viernes 26 de febrero en la plataforma Netflix.

En esta ocasión Luis Zahera intepreta a Saul, uno de los personajes que padece una enfermedad mental. Esto provoca que se enfrente al estigma y a la incomprensión de la sociedad y de su entorno más cercano.

Una película de amor, una comedia romántica que aborda la enfermedad mental dentro de una relación de amor, en pareja. Porque la mayor locura que se puede hacer por amor es aceptar a las personas tal como son. Te dejamos por aquí el tráiler para acabar de convencerte:

El actor ha confesado que su género favorito es la comedia romántica: "Mi género favorito es el de amor. Me gustan las películas que en los años 80 en Galicia llamábamos final americano, que son las que acaban bien", ha confesado a Pepa Fernández.

Siempre me dan papeles de malo

Durante la entrevista le han preguntado si el interpretar papeles de malvado le pesa: "Como decía el jefe de casting el problema no es que te encasillen, el problema es no trabajar. Mi madre me dice que me dan papeles de terrible. [...] La mayoría dice que disfrutan mucho haciendo de malos pero yo ya llevo una temporadita haciendo de malo. Siempre pasa que cuando hacemos de malo queremos hacer de bueno y viceversa", ha relatado el actor entre risas.

También ha aprovechado para reconocer el trabajo del resto del equipo de rodaje y de manera especial al director: "Quiero agradecerle a Dani de la Orden esta comedia lo pasamos muy bien rodándola, él es un niño grande y rodar con él está muy bien siempre. Tengo ganas de que se estrene. La gente necesita comedia. La gente te para por la calle y te da las gracias. Dentro de nuestra labor que es entretener te sientes útil".