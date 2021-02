Aquest dijous 25 de febrer, farà un any que l'Eleonora, una noia italiana, resident a Barcelona, que havia viatjat al nord d'Itàlia, es va convertir en el primer cas de covid a Catalunya. El diagnòstic el va confirmar el grup UBUNTU de l'Hospital Clínic. L'equip de metges, infermeres i la resta de professionals que coordina el Dr. Antoni Trilla rebia l'avís que els arribava el primer cas de covid a Catalunya. Segons el Dr. Trilla, l'equip no tenia massa referències sobre el coronavirus, però estava entrenat per actuar.



Poc crèdula encara, l'Eleonora va rebre la confirmació d'una PCR: infecció per Sars-Cov-2. La noia de 37 anys, es va convertir en el focus de tot l'hospital i de la societat expectant. Així va començar una experiència que ara portem arrossegant un any. Mascaretes, guants, gel hidroalcohòlic, pessimisme, tristesa, mort, depressió i confinament són paraules que descriuen aquest any a la perfecció.

Però cóm van rebre aquell primer cas? Un relat a càrrec de l’Anna Bañeres a Ràdio 4.

01.29 min Avui fa un any del primer cas de covid a Catalunya

40% de la població vacunada a l'estiu La sotsdirectora general de Salut, Carmen Cabezas, preveu arribar al 40% de la població vacunada contra la covid al juny encara que tot "depèn molt del nombre de dosis disponibles". Si més no, s'ha mostrat esperançada perquè aquest 40% inclouria la gent de més risc, sigui per edat o patologies. Les previsions poden canviar si augmenta la disponibilitat de dosis i de vacunes i si es modifiquen certs protocols, com la limitació a 55 anys de la vacuna d'AstraZeneca. El ritme de vacunació, però, no és l'esperat. Els vacunats amb la primera dosi són a hores d'ara de 321.268 (+11.786) i 184.161 amb la segona (+1.823).

No es descarta que la vacunació s'hagi de repetir cada any Ara per ara, però Salut només sap, i "aproximadament", les vacunes que tindrà fins al març. D'altra banda, no ha descartat que la vacunació s'hagi de repetir cada any, com es fa amb la de la grip, actualitzant-la a noves variants.

Vacunació a domicili Cabezas ha explicat que ara s'estan vacunant simultàniament diversos col·lectius. Entre ells els de majors de 80 anys, que ha insistit que estaran vacunats al març o potser "una miqueta abans". En aquest cas, ha explicat que és l'atenció primària qui es posa en contacte amb les persones per concertar una cita.



Un cop es completin tots aquests grups, es vacunarà els majors de 70 anys, els majors de 60 i després els menors de 60 amb malalties de risc. A més, es vacunarà "de forma oportunista" als que tinguin entre 45 i 55 anys amb AstraZenca un cop s'acabi el col·lectiu de personal essencial. "Tot això ho volem fer abans de juny", ha manifestat.