El virus ha canviat de tendència a Catalunya i accelera la seva propagació, amb una velocitat de transmissió que ja és de 0,95, quatre centèsimes més que aquest diumenge, amb propensió d'arribar a l'1 en els pròxims dies, mentre que el risc de rebrot, que mesura l'índex de creixement potencial de l'epidèmia, també ha pujat dos punts i s'ha situat en 263.

Segons les dades epidemiològiques a Catalunya hi ha 2.029 pacients hospitalitzats, dels quals 588 estan greus en l'UCI.

Una quarta onada, un escenari possible

La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, reconeix que es viu un "moment fràgil" pel que fa a la pandèmia de la Covid-19. En una entrevista a TV3 ha assegurat que es preveu que la taxa de contagi pugui arribar a 1 i alerta que una quarta onada seria “molt dramàtica”.

“Estem en setmanes molt clau” ha dit. La consellera no ha volgut especular sobre si podrien canviar les restriccions la setmana vinent i ha explicat que cal estar atents a les dades epidemiològiques. En tot cas, ha dit que es continuarà buscant “el millor equilibri dins d’aquesta fragilitat”.

Vergés ha explicat que la tercera onada ha passat per sota de la segona epidemiològicament parlant, però no pel que fa al sistema assistencial, que ha quedat “molt afectat”. Per això, ha afirmat que seria “molt dolent” que ara arribés una quarta onada. Segons ella, és necessari tenir temps perquè baixi la tensió assistencial i que la vacunació avanci.